TRAGÉDIA: Belgičan Lambrecht zomrel po páde na Okolo Poľska

Tretiu etapu vyhral Ackermann

Okolo Poľska



Výsledky 3. etapy (Chorzów - Zabrze, 150,5 km): 1. Pascal Ackermann (Nem./Bora-Hansgrohe) 3:29:41 h, 2. Danny van Poppel (Hol./Jumbo-Visma), 3. Mads Pedersen (Dám./Trek - Segafredo), 4. John Degenkolb (Nem./Trek - Segafredo), 5. Maximilian Walscheid (Nem./Team Sunweb), 6. Mark Cavendish (V.Brit./Team Dimension Data), 7. Marc Sarreau (Fr./Groupama-FDJ), 8. Andrea Peron (Tal./Team Novo Nordisk), 9. Fernando Gaviria (Kol./UAE Team Emirates), 10. Matej Mohorič (Slovin./Bahrain-Merida) všetci rovnaký čas ako víťaz



Poradie po 3. etape: 1. Ackermann 10:00:01 h, 2. Gaviria +12 s, 3. Luka Mezgec (Slovin./Mitchelton-Scott) +14, 4. Pawel Franczak (Tím Poľsko) +16, 5. Jakub Kacmarek (Poľ.) +17, 6. Danny van Poppel (Hol./Jumbo-Visma) +18, 7. Fabio Jakobsen (Hol./Deceuninck-Quick Step) +20, 8. Ben Swift (V. Brit./Ineos) +22, 9. Quentin Jauregui (Fr./AG2R La Mondiale) +22, 10. Mohorič +23

Zabrze 5. augusta (TASR) - Pondelňajšiu 3. etapu cyklistických pretekov Okolo Poľska poznačila tragédia. Dvadsaťdvaročný belgický cyklista Bjorg Lambrecht z tímu Lotto–Soudal zomrel po prevoze do nemocnice v juhopoľskom meste Rybnik, keď počas etapy narazil v daždivom počasí hlavou do betónového priepustu pri ceste.Lambrechta oživovali už priamo na mieste nešťastia, neskôr ho previezli sanitkou do nemocnice. Jeho zdravotný stav totiž neumožňoval letecký transport. Napokon sa lekárom nepodarilo jeho život zachrániť, zomrel na operačnom stole.citovala hovorca nemocnice v Rybniku Michala Sieroňa poľská verzia portálu Eurosport.Smrť Lambrechta potvrdil aj jeho tím Lotto–Soudal.napísal na sociálnej sieti.povedal Nemec John Degenkolb.Lambrecht bol veľkým talentom belgickej cyklistiky. Triumfoval na prestížnej klasike Liége-Bastogne-Liége pretekárov do 23 rokov a skončil celkovo druhý na etapových pretekoch Tour de l'Avenir.Status profesionála získal v roku 2018. V tejto sezóne mu iba tesne ušlo pódium na klasikách Valonský šíp, Amstel Gold Race i Brabantský šíp. Získal biely dres pre najlepšieho mladého jazdca na Critérium du Dauphiné. V tradičnej generálke na Tour de France obsadil celkovo 12. miesto. V júni predĺžil zmluvu s tímom Lotto-Soudal na ďalšie dva roky.uviedol úradujúci majster sveta Alejandro Valverde zo Španielska.Nemec Pascal Ackermann triumfoval v pondelňajšej 3. etape cyklistických pretekov Okolo Poľska. Na 150,5 km dlhej trati z Chórzowa do Zabrze bol síce v cieli najrýchlejší Holanďan Fabio Jakobsen pred Ackermannom, no po proteste ho diskvalifikovali pre porušenie pravidiel pri špurte. Ackermann z Bory-Hansgrohe je aj na čele celkovej klasifikácie.Výsledky tretej etapy zatienila tragédia 22-ročného belgického cyklistu Bjorga Lambrechta z tímu Lotto–Soudal. Ten približne 30 km po štarte narazil v daždivom počasí hlavou do betónového priepustu pri ceste a zomrel po prevoze do nemocnice v juhopoľskom meste Rybnik.povedal v cieli víťaz etapy Ackermann: