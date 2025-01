Tarjei Bö oznámil po triumfe v Anterselve koniec kariéry

Anterselva 24. januára (TASR) - Nórsky biatlonista Tarjei Bö ukončí po prebiehajúcej sezóne SP svoju aktívnu kariéru. Nečakane to oznámil len pár minút po triumfe v piatkovom šprinte na 10 km v talianskej Anterselve a niekoľko dní po tom, čo s rovnakou správou vyrukoval jeho mladší brat Johannes Thingnes.



Celkový víťaz Svetového pohára zo sezóny 2010/2011 zaznamenal v prebiehajúcom ročníku druhý triumf. Na podujatí v Anterselve sa tešil z najvyššieho stupienka prvýkrát. "Len pred piatimi minútami som povedal nórskej televízii, že toto bude moja posledná sezóna, takže preto tie slzy. Je to moje prvé víťazstvo tu v Anterselve a povedal som si, že ak ešte raz vyhrám, tak to oznámim," uviedol 36-ročný Nór podľa biathlonworld.com.



V piatkových pretekoch vybielil všetkých desať terčov a pred svojím krajanom Sturlom Holmom Lägreidom triumfoval o tesné štyri desatiny sekundy. "Nič nie je lepšie, ako keď vyhrávam. Toto bol naozaj pekný deň, je tu aj moja žena. Vybojoval som druhé víťazstvo v tejto sezóne, bolo to naozaj náročné a vzrušujúce. Nastal ten správny čas to povedať. Teraz cítim úľavu a môžem si užiť zvyšok sezóny," dodal Tarjei Bö.



Od začiatku svojej kariéry dosiahol celkom 15 individuálnych víťazstiev a 70 pódiových umiestnení. Okrem veľkého glóbusu má na konte aj päť malých, z toho dva zo šprintu a po jednom zo stíhacích, individuálnych pretekov a pretekov s hromadným štartom. Tarjei Bö je šesťnásobný olympijský medailista. Z prvého cenného kovu sa tešil na ZOH 2010 vo Vancouveri, kde triumfoval s krajanmi v mužskej štafete. O osem rokov neskôr vybojoval v rovnakej kategórii v Pjongčangu striebro a na uplynulých hrách v Pekingu získal bronz v šprinte, striebornú medailu v stíhacích pretekoch a zlaté medaily v mužskej i miešanej štafete. Na svetovom šampionáte sa zo zisku cenného kovu tešil 27-krát (11-7-9).