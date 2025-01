Tarjei Bö vyhral šprint v Anterselve, Sklenárik na 39. mieste

6. kolo SP - šprint mužov na 10 km - Anterselva:



1. Tarjei Bö 23:51,0 (0), 2. Sturla Holm Lägreid (obaja Nór.) +0,4 s (1), 3. Tommaso Giacomel (Tal.) +2,6 (2), 4. Martin Uldal (Nór.) +20,5 (1), 5. Dmytro Pidručnyj (Ukr.) +22,0 (1), 6. Jakov Fak (Slovin.) +26,8 (0), 7. Vítězslav Hornig (ČR) +27,6 (0), 8. Eric Perrot (Fr.) +29,3 (1), 9. Johannes Thingnes Bö (Nór.) +35,7 (2), 10. Jonáš Mareček (ČR) +39,2 (0), ... 39. Tomáš SKLENÁRIK +1:41,5 (0), 98. Damián CESNEK (obaja SR) +4:40,3







celkové poradie SP (po 13 z 21 súťaží):



1. Lägreid 764 b., 2. Johannes Thingnes Bö 761, 3. Perrot 544, 4. Emilien Jacquelin (Fr.) 543, 5. Sebastian Samuelsson (Švéd.) 515, Vebjörn Sörum (Nór.) 491, ..., 75. SKLENÁRIK 2







poradie v šprinte (5 zo 7):



1. Lägreid 279, 2. Johannes Thingnes Bö 277, 3. Uldal 236, 4. Jacquelin 235, 5. Samuelsson 226, 6. Philipp Nawrath (Nem.) 187, ..., 67. SKLENÁRIK 2













Anterselva 24. januára (TASR) - Nórsky biatlonista Tarjei Bö zvíťazil v piatkovom šprinte na 10 km na podujatí 6. kola Svetového pohára. V talianskej Anterselve vybielil všetkých desať terčov a v cieli mal čas 23:51,0 minúty. Druhý skončil jeho krajan Sturla Holm Lägreid s jednou chybou a tesným mankom štyri desatiny sekundy a tretie miesto obsadil Talian Tommaso Giacomel, ktorý napriek dvom chybám na strelnici dobehol so stratou len 2,6 sekundy. Slovák Tomáš Sklenárik sa vyhol chybám na strelnici a obsadil 39. miesto, pripísal si prvé dva body do celkového hodnotenia a dostal sa do stíhačky.V piatok bolo v Anterselve slnečné počasie s teplotami okolo päť stupňov, no na strelnici pofukovalo a tak dosť veľa pretekárov chybovalo. Úvodnú ležku tak zvládla bez trestného kola ani nie tretina zo 103 biatlonistov na štarte. Patril medzi nich aj Tarjei Bö, ktorý figuroval priebežne na siedmom mieste, tesne za svojím bratom Johannesom Thingnesom. Líder celkového poradia zmazal jednu chybu na ležke tradične rýchlym behom, no jeden terč mu ušiel aj na stojke a tak nemohol pomýšľať na triumf. Víťazstvo si odpálil aj Lägreid, keďže v záverečnom kole nedokázal predstihnúť čas Tarjeia Böa, ktorý prišiel do cieľa krátko pred ním. Tretí Giacomel predviedol po minulotýždňovom triumfe v hromadných pretekoch ďalší skvelý bežecký výkon a o druhé víťazstvo ho pripravili dve chyby.Najlepší výsledok v sezóne dosiahol Sklenárik, ktorý vybielil všetkých desať terčov a skončil na 39. mieste s mankom 1:41,5 min na víťaza. Predstaví sa tak aj v sobotňajších stíhacích pretekoch.uviedol Sklenárik pre STVR. Stal sa 32. biatlonistom zo Slovenska, ktorý bodoval v pretekoch SP. Damián Cesnek spravil na ležke len jednu chybu, no na stojke až štyri a skončil na 98. mieste.Johannes Thingnes Bö finišoval na deviatom mieste a neudržal sa na čele celkového poradia. Predbehol ho Lägreid, ktorý má náskok tri body.