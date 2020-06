Tarjei-Bö vyjadril znepokojenie nad rasizmom v Nórsku

Oslo 15. júna (TASR) - Nórsky biatlonista Tarjei Bö vyjadril znepokojenie nad šíriacim sa rasizmom v Nórsku. V tejto súvislosti pripomenul reakciu fanúšikov pred tromi rokmi, keď po zverejnení vzťahu s Gite Simonsenovou fanúšikovia reagovali rasistickými poznámkami.



Matka priateľky nórskeho biatlonistu Gita Simonsenová pochádza z Guyany, malej krajiny v Južnej Amerike susediacej s Venezuelou, Brazíliou a Surinamom. "Keď v roku 2017 Gite napísala, že sa so mnou dala dokopy, zo všetkých strán sršali rasistické komentáre - z Ruska, Nemecka, Českej republiky, ale tiež z Nórska. Vždy som vedel, že rasizmus je vážny problém, ale možno v Nórsku si mnohí ľudia myslia, že je to niečo ďaleko od našej spoločnosti. Tento problém je však veľmi vážny, neustále tlie a je treba ho odsúdiť. Počas uplynulého mesiaca ľudia v Nórsku videli viacero dôkazov, že rasizmus všade okolo nás ovplyvňuje mnohých. My, ktorí nie sme jeho súčasťou, tak tento problém nevnímame, lebo ho sami nezažívame. Ale keď sa to stane niekomu, kto je nám blízky, problém sa stáva reálnejším. Musíme skoncovať s rasizmom v spoločnosti," napísal Bö.