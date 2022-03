Tarkovič chce od hráčov ukážku progresu, kapitán bude Škriniar

Oslo 24. marca (TASR) - Kapitánom slovenských futbalistov v prípravnom dvojzápase v Nórsku a s Fínskom v Španielsku bude obranca Milan Škriniar. Čerstvo trojnásobnému najlepšiemu futbalistovi SR budú robiť asistentov Stanislav Lobotka a Ondrej Duda. Na predzápasovej oficiálnej tlačovej konferencii to potvrdil reprezentačný tréner Štefan Tarkovič, ktorý verí, že jeho hráči piatkový duel v Oslo (18.00 SEČ) herne aj výsledkovo zvládnu.



"Najprv poviem, že je mi ľúto, že tu nemôžu byť štyria hráči zo zdravotných problémov. Určite by nám pomohli a verím, že nám budú k dispozícii na Ligu národov. Pozitívne je, že máme nových hráčov, ktorí môžu dostať šancu," vzal si slovo 49-ročný tréner a na otázku, či aj napriek tomu môžu hostia byť domácim vyrovnaným súperom odpovedal: "Sme konkurencieschopní. Sú tu hráči, ktorí majú dostatok skúseností z ťažkých zápasov. Každý bude pripravený, je to pre každého výzva. Určite to bude mať parametre kvalitného medzištátneho zápasu. Bol by som rád, ak by sme ukázali aj nejaký progres." Zdravotný stav kádra, ktorý odletel vo štvrtok ráno z Bratislavy do Osla, je dobrý: "Sú tam drobné veci, ale nemali by ovplyvniť možnosť hráčov hrať."



Už po oznámení nominácie pri absenciách viacerých skúsených opôr bolo jasné, že je tu široký priestor na testovanie nových hráčov. Tarkovič to vo štvrtok podvečer zdupľoval: "Oba zápasy budú ovplyvnené tým, že budú hrať noví hráči, ktorých chceme vidieť. Veci máme naplánované, realita ale samozrejme môže byť rôzna. Som rád, že konečne môžeme dať priestor novým hráčom, ktorí sem chodia a zaslúžia si ho. Mužstvo chceme budovať aj smerom na kvalifikáciu ME 2024."



Nóri sú v rankingu FIFA presne na úrovni SR, Tarkovič ich má naštudovaných. "Nóri sú organizovaní a hrajú silový futbal. Majú premyslený a automatizovaný pressing. V obrane tlačia súpera, aby mu znemožnili kombináciu, pripravovali sme sa na to aj v tréningu. Som presvedčený, že to zvládneme. Cesta k úspechu vedie cez repressing a prechod do útoku. Verím, že posunieme aj našu útočnú hru smerom k vyššej kvalite."



Pri neúčasti Mareka Hamšíka či Juraja Kucku bude mať na rukáve kapitánsku pásku stopér Interu Miláno. "Viem prezradiť, že kapitánom pre dvojzápas bude Milan Škiniar a zástupcovia budú Stano Lobotka s Ondrejom Dudom."



Pred kamery sa posadil aj Škriniar, podľa ktorého je v kabíne opäť super partia. "Mužstvo funguje dobre, partia tu bola vždy skvelá. Takisto je to aj teraz, na ihrisku aj mimo neho. Nič extrémne sa nezmenilo, hoci tu nie sú viacerí starší hráči." Receptom na Nórov bude podľa 27-ročného zadáka najmä pozorná obrana: "Mali sme rozbor súpera, tréneri nám ukázali ako sa prezentujú. Snažia sa o vysoký pressing, budeme to musieť zvládnuť a byť koncentrovaní celých 90 minút. Budeme sa musieť sústrediť a vložiť do toho veci, ktoré sme si pripravovali na tréningu.



Podľa lokálnych médií by mal od začiatku nastúpiť v domácej ofenzíve aj kanonier Erling Braut Haaland z Borussie Dortmund. "Som rád, ak bude hrať, vždy sa chceme konfrontovať s najlepšími. To nás môže posunúť vpred. Ja som proti nemu ešte nehral. Patrí k najlepším útočníkom sveta, tešíme sa," doplnil Škriniar.