Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 31. marec 2026
< sekcia Šport

Tarkovič končí na SFZ, mieri do kazašského FK Aktobe

.
Na snímke Štefan Tarkovič v Šamoríne 29. mája 2022. Foto: TASR - Dano Veselský

Aktobe obsadilo v uplynulom ročníku kazašskej najvyššej súťaže, ktorá sa hrá systémom jar-jeseň, 5. priečku.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 31. marca (TASR) - Štefan Tarkovič sa stal novým trénerom futbalistov kazašského tímu FK Aktobe. Končí tak vo funkcii technického riaditeľa Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Aktobe obsadilo v uplynulom ročníku kazašskej najvyššej súťaže, ktorá sa hrá systémom jar-jeseň, 5. priečku. „Dostal som ponuku od klubu so silnou pozíciou aj na medzinárodnom fóre. Stavajú tam nový komplexný projekt fungovania a ja budem jeho súčasťou, čo je pre mňa veľká motivácia. Preto som šiel za prezidentom SFZ a som mu naozaj veľmi vďačný, že mi vyšiel v ústrety. Po férovej debate sme sa dohodli na ukončení spolupráce. Ďakujem zväzu aj ľuďom z jeho štruktúry za zmysluplnú prácu, želám slovenskému futbalu len to najlepšie,“ uviedol Tarkovič podľa oficiálnej stránky SFZ.
.

