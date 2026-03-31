Tarkovič končí na SFZ, mieri do kazašského FK Aktobe
Aktobe obsadilo v uplynulom ročníku kazašskej najvyššej súťaže, ktorá sa hrá systémom jar-jeseň, 5. priečku.
Autor TASR
Bratislava 31. marca (TASR) - Štefan Tarkovič sa stal novým trénerom futbalistov kazašského tímu FK Aktobe. Končí tak vo funkcii technického riaditeľa Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Aktobe obsadilo v uplynulom ročníku kazašskej najvyššej súťaže, ktorá sa hrá systémom jar-jeseň, 5. priečku. „Dostal som ponuku od klubu so silnou pozíciou aj na medzinárodnom fóre. Stavajú tam nový komplexný projekt fungovania a ja budem jeho súčasťou, čo je pre mňa veľká motivácia. Preto som šiel za prezidentom SFZ a som mu naozaj veľmi vďačný, že mi vyšiel v ústrety. Po férovej debate sme sa dohodli na ukončení spolupráce. Ďakujem zväzu aj ľuďom z jeho štruktúry za zmysluplnú prácu, želám slovenskému futbalu len to najlepšie,“ uviedol Tarkovič podľa oficiálnej stránky SFZ.
