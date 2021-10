Tarkovič nechystá v Osijeku veľké zmeny: Chceme vyhrať

Osijek 10. októbra (TASR) - Pripraviť mužstvo po piatkovej smoliarskej prehre 0:1 v Rusku na ďalší zápas kvalifikácie MS 2022 nebolo podľa trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Štefana Tarkoviča jednoduché. Jeho zverenci nastúpia v pondelok v Osijeku proti domácim Chorvátom už bez výsledkového tlaku, keďže tri kolá pred koncom cyklu stratili reálnu šancu na obsadenie niektorej z prvých dvoch priečok v tabuľke.



Po zápase v Kazani hlásili viacerí hráči drobné zranenia, tie by však nemali ohroziť ich štart proti úradujúcim vicemajstrom sveta. Horšie to vyzerá s Ondrejom Dudom, ofenzívny stredopoliar 1. FC Kolín má virózu a nad jeho štartom visí otáznik. "Každá prehra bolí a tá v Rusku obzvlášť vzhľadom na predvedený výkon. Preberali sme to v kabíne, písali o tom veľa médiá a musím povedať, že pripraviť mužstvo po takejto prehre nebolo jednoduché. No každý zápas za reprezentáciu a navyše oproti takej silnej futbalovej krajine, stále úradujúcim vicemajstrom sveta, je výzva. Pre nás o to väčšia, že sme s Chorvátmi odohrali doma smoliarsky zápas a budeme sa chcieť rehabilitovať," povedal na predzápasovej tlačovej konferencii lodivod slovenského tímu.



Výsledky reprezentácie nie sú momentálne podľa gusta fanúšikov. Slovákov pravdepodobne v zostávajúcich troch kolách kvalifikácie čaká už len boj o tretie miesto, na ktoré si robí zálusk aj Slovinsko. Tarkoviča tak teší aspoň zlepšený herný prejav, ktorý sa ocitol pod paľbou kritiky počas EURO 2020, kde Slováci nepostúpili zo základnej skupiny. "Toto je vec, ktorá ma momentálne teší asi najviac. Zmenili sme spôsob hry po zisku lopty a aj zajtra chceme nadviazať na výkony z troch septembrových zápasov, plus musíme zlepšiť premieňanie šancí. Na to potrebujeme väčší kľud v zakončení, pretože proti Rusku sme niektoré situácie urýchľovali," vrátil sa kouč SR k vystúpeniu v Kazani. "Chceme sa prezentovať v dobrom svetle, odohrať dobrý zápas a vyhrať. Čo sa týka zmien v zostave, určite nejaké budú, ale nie zásadné," dodal.



Podľa stredopoliara Juraja Kucku vládne v kabíne dobrá a bojovná nálada. "Nálada je dobrá, myslíme už iba na tento zápas. K Rusku sme si povedali všetko, máme motiváciu odohrať dobrý zápas s Chorvátskom. Musíme ísť do toho nebojácne a ukázať, že vieme hrať futbal," povedal odhodlane legionár anglického Watfordu, ktorý si uvedomuje, že pohľad na tabuľku nie je zo slovenského pohľadu príjemný. "Sedembodový odstup od Chorvátska a Ruska je veľký, nepozerá sa na to najlepšie. Reálna šanca na postup je nízka, ale nemôžeme to teraz zabaliť. Ideme do toho naplno a chceme nadviazať na hru, ktorú sme predvádzali v predošlých zápasoch. Všetky sily už sústredíme na zajtrajší zápas," poznamenal Kucka.