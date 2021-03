Tarkovič neprezradil zostavu ani kapitána: Verím v úspech

Nikózia 23. marca (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Štefan Tarkovič má o základnej zostave v stredajšom prvom kvalifikačnom zápase MS 2022 proti domácemu Cyprus jasno. Na oficiálnej tlačovej konferencii v dejisku duelu v Nikózii však o nej neprezradil žiadne podrobnosti, rovnako ako ani o mene nástupcu zraneného kapitána Mareka Hamšíka.



"Je to otázka kabíny. Hráči sa to dozvedia na predzápasovej porade. To sa týka aj taktiky a stratégie. Ešte ma čaká veľa roboty večer aj zajtra počas dňa a prví sa všetko dozvedia hráči. V podstate som o zostave rozhodnutý, ale potrebujem si to s hráčmi individuálne aj kolektívne odkonzultovať," uviedol 48-ročný kouč deň pred súbojom na štadióne GSP. V tíme absentujú viaceré tradičné tváre, ale našťastie sa nepotvrdili obavy z ďalších strát v osobe Milana Škriniara a tria z nemeckej Bundesligy Petra Pekaríka, Ondreja Dudu a Lászlóa Bénesa. "Každá strata aj zisk pre nomináciu je dosť citeľná. V prípade Hamšíka a Rodáka by strata bolela každý výber našej úrovne. Som ale rád, že Škriniar aj Nemci sú tu. Všetci futbalisti prešli PCR testami, máme tu 24 hráčov do poľa a troch brankárov. Verím, že tu máme to najlepšie, čo sme na tento zápas mohli mať," vyhlásil Tarkovič.



Mužstvo čaká v utorok ešte predzápasový tréning, až na ňom bude prvýkrát pokope, keďže legionári z Nemecka nesmeli vstúpiť na Slovensko, aby nemuseli do karantény. "Program máme skrátený o jeden deň. Rozhodli sme sa pre tento model, aby sme to mali pod kontrolou podľa covid protokolu UEFA. Niektorí hráči nemohli na Slovensko. Včera sme mali míting, hráči boli s nami onlajn, všetci sú to profíci a túto adaptáciu zvládnu," vysvetli kouč SR, ktorý očakáva ťažký úvodný duel v bojoch o Katar: "Zápas bude ťažký, očakávam, že budú maximálne motivovaní, majú nového trénera. Majú tu dvoch nových hráčov, viacero kvalitných legionárov. Sú tam dobre zladení mladí hráči so staršími. Určite budú chcieť byť úspešní. My však máme svoju kvalitu a ja verím našim hráčom a nás úspech.



Na predzápasových tlačovkách zvyčajne za kabínu dostáva priestor kapitán. Až v deň zápasu sa ale ukáže, či to bude naozaj stredopoliar Juraj Kucka, ktorý dostal priestor pred médiami: "Je tu ten, kto môže. Musíme byť pripravení na zápas najlepšie ako sa dá. S chalanmi z Nemecka sme sa zvítali, je fajn, že sú tu. Každý chce v prvom zápase vyhrať, musíme podať výkon, aby sme odchádzali s hlavami vysoko vztýčenými. Každý tím urobil pokrok, my sa musíme pozerať najmä na nás. Musíme byť odhodlaní a verím, že to zvládneme."



Kucka si uvedomuje, že ako na lídra sa na neho upriami zvýšená pozornosť, ale podľa jeho slov pôjde najmä o tímový výkon: "Sú tu aj skúsenejší hráči, ktorí majú ukázať smer, ale na ihrisku hráme jedenásti. Už som to hovoril, každý musí prispieť, je to o celom tíme."



Slováci majú s Cyprom pozitívnu bilanciu vzájomných zápasov - tri výhry a jednu prehru so skóre 14:6. V kvalifikácii EURO 2008 ich zdolali doma 6:1 a vonku 3:1. V prípravnom zápase na turnaji štyroch krajín v Larnake v roku 2003 SR zvíťazila 3:1, na ďalšom prípravnom turnaji v roku 2009 v Nikózii Slovensko prehralo 2:3.