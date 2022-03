Tarkovič po Nórsku: Chýbal nám režisér, rozdiel bola rýchlosť myslenia

Oslo 26. marca (TASR) - Slovenským futbalistom prvý zápas v roku 2022 nevyšiel, v piatkovej príprave prehrali v Nórsku 0:2. Pri absencii viacerých osvedčených reprezentantov dostalo šancu množstvo nových tvárí, ale po rozpačitom výkone nemalo Slovensko nádej na úspech. Domáci mali celý čas prevahu a po góloch najväčších postáv Erlinga Haalanda a Martina Ödergaarda v druhom polčase zaslúžene zvíťazili. Najbližšie sa Slováci predstavia v ďalšom prípravnom súboji proti Fínsku v utorok 29. marca o 18.00 h v španielskej Murcii.



Nóri na Ullevaal Stadion v Oslo vystrelili 21-krát, hostia mali len štyri strely, z toho dve na bránku a Patrik Hrošovský ešte trafil tyčku. Tretia prehra SR vo štvrtom vzájomnom zápase sa zrodila po kompaktnom výkone severanov, na ktorý hostia nenašli recept. Tréner SR Štefan Tarkovič potvrdil, že duel ukázal slabiny jeho tímu. "Som rád, že sme zápas s takým kvalitným súperom odohrali, odhalil všetky naše nedostatky. Ale ťažko sa mi hodnotí," vyjadril sa na pozápasovej tlačovej konferencii. Slováci mali pred duelom plány, ale nepodarilo sa im ich naplniť. "Náš výkon som si predstavoval inak, chceli sme hrať vysoký pressing, s využitím kombinácií do otvorených priestorov, lenže nám chýbal režisér hry a absentovala prechodová fáza. Prepadli sme v osobných súbojoch, čo bola na jeseň naša doména. V II. polčase sme mali aj fázu, keď sme boli pre súpera nebezpeční, ale celkovo bol rozdiel v rýchlosti. Predovšetkým v rýchlosti myslenia. Zápas sme nezvládli. Proti nám stála skutočná futbalová kvalita, každý nábeh Haalanda bol nebezpečný, Ödegaard potvrdil svoje zrejmé prednosti," zhodnotil podľa futbalsfz.sk.



Jedným z pozitív bol výkon brankára Mareka Rodáka, ktorý výbornými zákrokmi zabránil ešte vyššej prehre hostí. "Naším najlepším hráčom bol jasne Rodák. Som rád, že podal takýto výkon, chytil veľa šancí domácim," dodal Tarkovič.



Brankár Fulhamu konštatoval, že v náročnom zápase rozhodli detaily. "Bol to ťažký zápas na ťažkom teréne. Vzdorovali sme celý čas, možno ten výsledok mohol byť lepší, lenže napokon nás Nóri pretlačili. Oba góly boli tak trochu nešťastné, pred prvým sme k domácim odrazili loptu, pred druhom sa tiež dostala k strelcovi tak nejednoznačne," citoval ho zväzový web. Dvadsaťpäťročnému brankárovi sa pozdávala v rámci možností defenzíva tímu: "Na to, že obrana hrala v takomto zložení po prvý raz, fungovala dobre. Zvládli sme veľa zložitých situácií, vzadu sme hrali kompaktne, takže tam to vyznelo celkom dobre."