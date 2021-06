Tarkovič po Švédsku: Treba si uvedomiť, proti komu sme hrali

Petrohrad 18. júna (TASR) - Slovenskí futbalisti padli na EURO 2020 so Švédmi gólom z penalty (0:1). Na petrohradskom Štadióne Krestovskij sa v prvom polčase hrala šachová partia, v druhom sa zápas roztrhal a napokon rozhodol pokutový kop po faule brankára Martina Dúbravku na Robina Quaisona. Reprezentačný tréner SR Štefan Tarkovič v pozápasovom hodnotení uviedol, že jeho tím odovzdal maximum a vysvetlil aj dve zmeny v základnej zostave oproti prvému víťaznému súboji v E-skupine s Poliakmi (2:1).



"Bol to obojstranne kvalitný zápas, prvý polčas bol opatrný z oboch strán, nikto nechcel otvoriť obranu. My sme mali dva náznaky šancí Kuckom a Hamšíkom z väčšej vzdialenosti. Vedeli sme, že v druhom polčase sa zápas otvorí. Bolo pre oboch dôležité to zvládnuť, pre nás remízou, pre Švédov víťazne, aby bola postupová istota," uviedol na online pozápasovej tlačovej konferencii.



Výber kouča Janneho Anderssona si v druhom polčase vypracoval viacero šancí, gól dal až z pokutového kopu v 77. minúte. Tarkovič uznal kvality súpera: "Ukázala sa najmä v druhom polčase individuálna kvalita švédskych hráčov. Najmä vo finálnej fáze, keď si vypracovali viac šancí. Podržal nás Maťo Dúbravka a potom prišiel pokutový kop. Išli do vedenia a my sme sa s tým snažili niečo urobiť. Museli sme reagovať, zmenili sme systém na 4-1-4-1. Nepodarilo sa, bolo málo času. Strašne ma to mrzí, lebo hráči odviedli maximum. Som rád, že tu môžeme byť a hrať takéto zápasy s mužstvami európskej špičky."



V základe SR prišlo k dvom rošádam, Lukáša Haraslína nahradil Martin Koscelník a indisponovaného Jakuba Hromadu Patrik Hrošovský, ktorý nesklamal. "Hrošovský išiel do hry preto, lebo Kubo Hromada nebol úplne fit, mal po zápase s Poľskom problém so zadným stehenným svalom. Toto bol fyzicky náročný zápas, štýl hry Švédov si vyžadoval dať našich zdravých hráčov, aby vydržali osobné súboje. S Hrošovským nemám problém, bol to dobrý výkon. A u Koscelníka sme potrebovali vyriešiť ich ľavú stranu, kde otvára šírku ihriska Augustinsson a vedeli sme, že tam vysoko útočí. Pekarík mal zachytávať Forsberga. To bol taktický zámer. Prvý polčas to fungovalo bezchybne, v druhom sa Pekarík vypýtal dole, Martin sa posunul na obrancu a vpred išiel Haraslín," vysvetlil Tarkovič.



V zápase napokon slávila úspech kvalita severanov. "Treba si uvedomiť, proti komu sme hrali. Švédi sú v renkingu FIFA 18., my 36. Sú tam, lebo majú stabilitu výkonov. V tomto roku neprehrali ani jeden zápas, remizovali so silným Španielskom. Majú vysokú efektivitu. Dalo sa čakať, že si šance vypracujú a aj si ich vypracovali. No z hry gól nedali, dali ho z penalty," povedal 48-ročný tréner SR, ktorý sa na margo správnosti penalty odmietol vyjadriť: "Výroky rozhodcov nebudem komentovať."



Proti Poliakom rozhodla v prospech SR ofenzívna efektivita, tá v piatok u "sokolov" chýbala: "Netrafili sme priestor brány z 10 pokusov. Chceli sme byť efektívnejší. Hamšík a Duda zo šestnástky neuspeli. Švédi boli na nás pripravení, zužovali nám stred ihriska a vzali nám priestor. Preto sme sa do finálnej fázy dostali ťažko a keď, tak nebola efektívna."



Pred sobotným duelom Španielska s Poľskom v Seville patrí Slovensku v tabuľke druhé miesto, o bod za švédskym lídrom. Tarkovič odpovedal aj na otázku, ako vidí postupové šance svojho tímu. "Je to vyrovnané, som rád, že sme k tomu prispeli aj my. Pred turnajom sme boli outsider. Boli sme blízko k remíze so Švédskom a zdolali silné Poľsko. Som rád, že to dramatizujeme. Som optimista, verím, že sa proti Španielsku dokážeme dobre pripraviť a že mu zoberieme body. No ťažko povedať, nechcem kalkulovať. Či nám budú stačiť tri body v prípade prehry so Španielskom je čistá hypotéza. Bude to závisieť od toho, ako sa skončia ostatné skupiny. Mne sa v tomto smere ani nechce kalkulovať. Najdôležitejšie je, že sme ukázali veci, ktoré sme v tréningu chceli, aby sa v zápase objavili. A v určitých fázach zápasu sme nad tým mali kontrolu. Neviem, čo sa udeje v ďalších stretnutiach, pre mňa je dôležité, aby sme v ďalších zápasoch boli motivovaní a nastavení na to, že aj malé zázraky a sny sú možné."







/vyslaný redaktor TASR Jozef Ambrozek/