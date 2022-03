Tarkovič povolal Boženíka namiesto zraneného Zreľáka

Aktualizovaná nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na prípravné zápasy s Nórskom (25. marca o 18.00 h v Osle) a Fínskom (29. marca o 18.00 h v Murcii/Šp.):



brankári: Martin Dúbravka (Newcastle United), Marek Rodák (FC Fulham), Dominik Holec (AC Sparta Praha)



obrancovia: Martin Koscelník (FC Slovan Liberec), Boris Sekulič (Chicago Fire FC), Martin Valjent (RCD Mallorca), Ľubomír Šatka (Lech Poznaň), Milan Škriniar (FC Inter Miláno), Dávid Hancko (AC Sparta Praha), Jakub Holúbek (GKS Piast Gliwice), Vernon De Marco (ŠK Slovan Bratislava)



stredopoliari: Patrik Hrošovský (K.R.C. Genk), Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Matúš Bero (Vitesse Arnhem), Christián Herc (Grashopper Club Zürich), Ondrej Duda (1. FC Kolín), Albert Rusnák (FC Seattle Sounders), Tomáš Suslov (FC Groningen)



útočníci: Róbert Boženík (Fortuna Düsseldorf), Ivan Schranz (SK Slávia Praha), Lukáš Haraslín (AC Sparta Praha), Martin Regáli (MFK Ružomberok), Ladislav Almási (FC Baník Ostrava), Dávid Strelec (Spezia Calcio)



realizačný tím

hlavný tréner: Štefan Tarkovič



asistenti trénera: Marek Mintál, Samuel Slovák



tréner brankárov: Miroslav Seman



kondičný tréner: Martin Rusňák



videoanalytik: Michal Slyško



technický vedúci: Róbert Tomaschek



lekári: Ján Baťalík, Vladimír Pener



fyzioterapeuti: Marián Drinka, Peter Hečko, Martin Nozdrovický



masér: Mário Prelovský



kustódi: Ján Beniak, Marek Košáň

Šamorín 20. marca (TASR) - Útočník Róbert Boženík nahradil Adama Zreľáka v nominácii slovenskej futbalovej reprezentácie na prípravný dvojzápas s Nórskom (25. marca o 18.00 h v Osle) a Fínskom (29. marca o 18.00 h v Murcii/Šp.). Tréner Štefan Tarkovič ho povolal po tom, ako Zreľák utrpel zranenie v piatkovom stretnutí poľskej ligy.Zreľák dvoma gólmi výrazne prispel k triumfu Warty Poznaň na ihrisku Zaglebia Lubin 4:0, po vyše hodine hry však musel nútene odísť z trávnika. "," povedal Tarkovič.Na šamorínskom zraze privítal zverencov, ktorí už nemali klubové povinnosti: "." Vo výbere chýbajú viaceré dlhoročné opory na čele s kapitánom Marekom Hamšíkom, ďalším stredopoliarom Jurajom Kuckom či pravým obrancom Petrom Pekaríkom. Tarkovič si chce odskúšať ďalších futbalistov: "." Dvojzápas s tímami zo severu Európy slúži pre Slovákov ako príprava na nový ročník Ligy národov. V nej bude účinkovať v C-divízii, súťaž potrvá od júna do septembra.Pri neúčasti niektorých tradičných mien preberú úlohu lídrov aj obranca Milan Škriniar so stredopoliarom Stanislavom Lobotkom, ktorí v drese Interu Miláno a SSC Neapol bojujú o titul v talianskej Serie A. Tento týždeň Inter iba remizoval s Fiorentinou 1:1, Neapol zvíťazil nad Udinese 2:1 a Lobotkov tím figuruje na druhej priečke o tri body pred Škriniarovým. "," povedal Lobotka.So zmiešanými pocitmi z klubovej úrovne pricestoval Ladislav Almási. Útočník Baníka Ostrava síce v sobotu strelil trinásty gól v tejto sezóne českej ligy, no jeho mužstvo doma prekvapujúco podľahlo poslednej Karvinej 1:3: "."