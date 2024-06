Tarkovič sa rozlúčil s Kirgizskom: Som hrdý na tento tím

Biškek 14. júna (TASR) - Slovenský tréner Štefan Tarkovič úspešne ukončil svoje pôsobenie na lavičke futbalovej reprezentácie Kirgizska. S tímom postúpil do 3. fázy ázijskej kvalifikácie MS 2026. Koncom júna mu vyprší platnosť kontraktu.



Kirgizsko v druhej fáze kvalifikácie obsadilo v konkurencii Ománu, Malajzie a Taiwanu 2. priečku so ziskom 11 bodov. Definitívu postupu získalo až v utorok v poslednom 6. kole, keď remizovalo na pôde lídra skupiny Ománu 1:1. Pred treťou Malajziou sa udržalo o bod. "Tím venuje tento úspech celému Kirgizsku. Chceli by sme postup osláviť doma, ale nebolo to možné. Ďakujem všetkým, ktorí nás podporovali. Som hrdý na svoj tím a každého jedného hráča," rozlúčil sa bývalý kouč slovenskej reprezentácie podľa oficiálnej stránky Kyrgyzského futbalového zväzu. Tarkovič trénoval tím zo Strednej Ázie od apríla 2023.



Ázijská kvalifikácia bude pokračovať treťou fázou, z ktorej sa už dá priamo postúpiť na MS. Zvyšných 18 účastníkov bude bojovať v troch skupinách po šiestich, dve najlepšie mužstvá pôjdu na turnaj do Severnej Ameriky, tímy na treťom a štvrtom mieste bude čakať baráž.