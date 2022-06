Tarkovič už hľadá recept na Kazachstan: Musíme ukázať sebavedomie

Nový Sad 4. júna (TASR) - Slovenskí futbalisti vstúpili do novej edície Ligy národov úspešne. V Novom Sade získali tri body po víťazstve nad Bieloruskom 1:0. Tréner Štefan Tarkovič pripomenul, že vybojovaný triumf v náročných podmienkach treba oceniť, hoci hra nepôsobila atraktívne.



Slováci najmä v prvom polčase veľa neukázali. "Výhru si vážim. Faktom je, že sme ju nezískali po dobrom výkone. Spomenul som si na zápas kvalifikácie MS 2022 v Rusku, ktorý sme po podobnom priebehu prehrali 0:1. Takéto víťazstvá sa niekedy rodia veľmi ťažko. Vedeli sme, že budeme hrať v náročných klimatických podmienkach. Bolo teplo a dusno. Navyše hráči Bieloruska sú v zápasovom rytme, ich liga sa hrá systémom jar-jeseň," podotkol slovenský kouč.



Tarkovič priznal, že pôvodne stanovený herný plán nepriniesol úspech. "Ťažšie sme sa dostávali do zápasu. Nevychádzala nám hra po krídelných priestoroch. Chýbala väčšia hra s rizikom. V ďalších dueloch musíme ukázať sebavedomie. Viac hrať jeden na jedného," prezradil recept pre zápasy s Azerbajdžanom a dva s Kazachstanom. S Kazachmi sa Slováci stretnú už v pondelok v Trnave.



Oživenie priniesli do hry Slovákov striedania. Duel rozhodol chvíľu po svojom príchode na ihrisko po hodine hry Tomáš Suslov. "Druhý polčas sme hrali dobre. Tomáš ukázal, že naša hra v útoku dávala zmysel. Som rád, že dokážeme nájsť na lavičke hráčov, ktorí dokážu tímu pomôcť," našiel základné pozitívum piatkového stretnutia tréner Slovákov.