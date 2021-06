Tarkovič za top problém označil útok, svoju budúcnosť nekomentoval

Bratislava 25. júna (TASR) - Stojí si za svojimi rozhodnutiami a nič by na nich nemenil. Najväčšími problémami futbalovej reprezentácie Slovenska je útočná fáza, prechod do nej, hra na krídlach a nie generačná výmena. V hodnotení EURO 2020, na ktorom Slovensko vypadlo v skupinovej fáze to médiám povedal tréner Štefan Tarkovič.



Slováci po úvodnom triumfe 2:1 nad Poľskom následne prehrali so Švédmi 0:1 gólom z penalty a so Španielmi zahanbujúco 0:5. V tabuľke skončili na 3. mieste, no boli najhorší v tabuľke tretích a do vyraďovačky neprenikli. "Som presvedčený, že postup z ťažkého barážového dvojzápasu na ME bol veľký úspech. Očakávania boli minimálne. Bolo to pozitívne. Myslím si, že Slovensko na turnaji malo byť," začal kouč SR s hodnotením šampionátu zo širšieho hľadiska. "Po prvom víťazstve sa očakávania zmenili o 180 stupňov a bolo akoby povinnosť postúpiť. Prípravu sme mali dobrú s dvoma prípravnými zápasmi a dopadla dobre. Samotný šampionát sme na začiatku ťažkým zápasom s Poľskom po taktickom výkone zvládli veľmi dobre. Dokázali sme byť efektívni a koncentrovaní a zdolali sme veľké a sebavedomé Poľsko. Proti Švédsku sme doplatili na pasívny úsek v druhom polčase, ktorý vyvrcholil pokutovým kopom. Dostali sme sa pod tlak získania bodu v zápase so Španielskom. Ten zápas sme nezvládli, to si treba otvorene povedať. Nezvládli sme ho mentálne, fyzicky a ani výsledkovo. Nakoniec sme sa s turnajom rozlúčili. Skončili sme tretí pred Poľskom, čo je pozitívne. Ale s tak negatívnym skóre sme nemohli pomýšľať na postup. Turnaj mal pre mňa veľa pozitív, aj veľa negatív."







Na otázku, či dosiahol tím okolo kapitána Mareka Hamšíka na ME maximum, odpovedal Tarkovič kladne, podľa jeho názoru hrali jeho hráči na hranici svojich možností: "Áno, myslím si to. V ťažkých zápasoch s Poľskom a Švédskom mužstvo ukázalo charakter, ukázalo, že ich vie zvládať. Samozrejme, boli tam aj negatíva. Minimálne v tomto dvojzápase sme ukázali našu silu. Musíme hrať na základe prísnej stratégie a taktiky. Tak sme sa snažili mužstvo pripraviť. Mužstvo naozaj podľa mňa hralo na hranici svojich možností a v tých dvoch zápasoch to ukázalo. Aj Švédi majú kvalitu, ktorú si niekedy neuvedomujeme, najmä v obrannej fáze."



Za predzápasovými taktikami aj vstupmi do zápasov si 48-ročný tréner stojí na sto percent. Nič iné by neurobil inak: "Častá otázka. Veľa som o tom rozmýšľal. Je rozdiel pred zápasom a po zápase. Ja si za svojimi rozhodnutiami stojím, za tými, ktoré som urobil pred zápasom. Bol som o nich stopercentne presvedčený. Po zápase sa dá polemizovať a hodnotiť. Je logické, že otázok, čo sa dalo urobiť inak, je potom veľa, ale pred zápasom by som neurobil nič inak."







Kritici namietajú, že herný prejav tímu bol pasívny, s dvoma strelami na bránu za celý šampionát. "Otázka je, čo je odvážnejší taktický plán. Som presvedčený, že keď tím nevie eliminovať ofenzívnu kvalitu súpera, nemôže ísť s naivným taktickým plánom, to by sa mohlo vypomstiť. Ak by sme tak hrali a všetky zápasy prehrali 0:3, vyčítali by mi, že som hral naivne a otvorene, že sme nezvládli súperovu útočnú kvalitu. Lewandowski dal za sezónu viac gólov ako všetci naši dokopy. Forsberg, Isak a čakali sme aj, že nastúpi Kulusevski - to je útok za 100 miliónov eur. Nám sa podarilo eliminovať európske a svetové útočné esá proti Poľsku a Švédsku. To si vážim, našu obrannú fázu. Ale súhlasím, že prechod do útoku a útočná fáza je náš problém. No nie je to problém tohto turnaja, je to dlhodobý problém. A je to vec, ktorú musíme riešiť."



V tíme boli po zranení Davida Strelca len traja útočníci a zranený Ivan Schranz sa nestihol dať do poriadku. Tréner zvolil v zápasoch taktiku bez klasického útočníka, po jej zmene sa rozhodol pre Michala Ďuriša a Róbert Boženík bol len na tribúne. Svoje rozhodnutia Tarkovič zdôvodnil slovami: "Na pozícii útočníka nemáme hráča, ktorý dlhodobo hráva v klube a skóruje. Je polemika, či nastúpiť s hrotovým útočníkom alebo nie. Po penalte so Švédskom a na druhý polčas so Španielskom sme to zmenili a nemyslím si, že by to našu útočnú hru zmenilo. Čo sa týka konkrétne Schranza a Boženíka, Ivana som zobral vo viere, že sa dá do poriadku. Bola nádej, že bude OK. No nechcel som si zobrať 'na triko' riziko, že sa zraní. Chcem s ním pracovať do budúcnosti. Bolo to riziko, ktoré som podstúpil a tu prehlasujem, že aj keby som Ivana nezobral, nezobral by som ani iného hráča. Snom bolo postúpiť zo skupiny a som presvedčený, že by bolo viac času a Ivan by mohol v ďalšom zápase hrať. Čo sa týka Boženíka, je iný typ ako Ďuriš. To bola miska na váhach. Vzhľadom na to, že sme nastupovali s dvoma hráčmi, Hamšíkom a Dudom, ktorí nie sú klasickí útočníci, možnosť alternovať dvoch ďalších útočníkov nebola, rozhodli sme sa pre jedného z nich. Že to bol Ďuriš, bolo typológiou hráča. Chcel sme mať viac alternatív v strede ihriska, preto boli na lavičke hráči do stredu poľa."



Prezident SFZ Ján Kováčik má stále dôveru v Tarkoviča, tréner svoje zotrvanie či prípadný odchod komentovať nechcel: "Odpoviem vetou, že toto mužstvo potrebuje čas a trpezlivosť a či to bude so mnou, alebo bez mňa, ja nerozhodnem. Za svojou prácou si stojím a trúfam si povedať, že sme mužstvo posunuli ďalej. Toto nie je otázka na mňa."



Po turnaji sa začala skloňovať aj generačná výmena, keďže v tíme je viacero tridsiatnikov ako Tomáš Hubočan, Peter Pekarík, Juraj Kucka, Marek Hamšík a ďalší. "Rozprávali sme sa s hráčmi, ale nič konkrétne nepadlo. Pre mňa osobne je reprezentácia miesto, kde by mali byť hráči, ktorí momentálne podávajú najlepšie výkony. Poviem otvorene, neviem si predstaviť hráčov, ktorí majú výkonnosť a môžu pomôcť, nahradiť mladými hráčmi. Za dva mesiace tu nebudem ani ja na pozícii a bude sa rozprávať ako reprezentácia nefunguje. Toto je ťažký proces, ale musí ísť v súlade so zákonitosťou, že reprezentácia je o výkonnosti. Samozrejme, popri starších hráčoch s adekvátnou výkonnosťou by mali byť mladí hráči zapracovaní. To je môj názor."



Vystúpenie na EURO 2020 je podľa Tarkoviča odrazom kvality slovenských hráčov. Rozhodujúcim limitom bolo, že viacerí pravidelne nehrávajú v kluboch: "Sme 36. na svete. Pre mňa je renking FIFA objektívny obraz výkonnosti mužstva v určitom časovom období. Netvrdím, že máme slabých hráčov, najväčší problém je, že hráči sa v kluboch nepresadzujú v ofenzívnej fáze. Nemajú potom sebavedomie či zápasovú prax. Preto sme si nevytvorili šance. Musíme to riešiť. Chcem, aby naša hra v ofenzíve, krídelných priestoroch či v šestnástke vyzerala inak."