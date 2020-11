Tarkoviča uspokojil nový systém a prístup hráčov

Trnava 15. novembra (TASR) - Vzájomný súboj dvoch čerstvo kvalifikovaných tímov na EURO 2020 zvládli lepšie slovenskí futbalisti, ktorí v Trnave zdolali Škótsko 1:0 a zostali v hre o udržanie sa v B-divízii Ligy národov. Tréner Štefan Tarkovič uspel aj vo svojom druhom vystúpení na lavičke, po štvrtkovej výhre 2:1 po predĺžení v baráži EURO 2020 v Severnom Írsku zdolali jeho zverenci o necelé tri dni ďalšieho ostrovného súpera, ktorému uštedrili vôbec prvú prehru v tomto roku.



"Pred zápasom sme chceli vyskúšať určitý strategický variant, ktorý môžeme v budúcnosti využiť. Išli sme do systému hry, ktorý sme hrali prvýkrát. Tomu zodpovedal prvý polčas, nebolo to ideálne, kým si sadli veci. Vyzdvihujem však prístup hráčov, najmä v druhom polčase už to malo parametre, ktoré by sme chceli vidieť. Hrali sme proti tímu, ktorý ťahal šnúru deviatich zápasov bez prehry a aj dnes predviedol kvalitný výkon. Víťazstvo nad Škótskom je pre nás všetkých veľmi cenné," povedal na pozápasovej tlačovej konferencii Tarkovič.







Slováci v riadnom hracom čase dokázali triumfovať takmer presne po roku, predtým naposledy zdolali 19. novembra 2019 v Trnave výber Azerbajdžanu 2:0. Nástupcu Pavla Hapala najviac potešila reakcia mužstva, ktoré malo na oddych a prípravu na Škótov necelé tri dni. "Po presune zo Severného Írska sme mali málo času. Potešil ma prístup hráčov a situácie, ktoré v zápase riešili veľmi dobre. Postupom času zautomatizovali činnosti, pre mňa je tento štýl určitý spôsob, ako by sme mohli v budúcnosti hrať proti niektorým súperom," konštatoval Tarkovič, ktorý tiež vyzdvihol výkon Mareka Rodáka.



Momentálne náhradný brankár Fulhamu predviedol niekoľko skvelých zákrokov, vyznamenal sa aj v úplnom závere proti strele Leigha Griffithsa, ktorú vyrazil na roh. "Poslednú strelu, ale aj iné veci v zápase, vyriešil veľmi dobre. Dnes mužstvu veľkou mierou pomohol k zisku troch bodov. Je úplne jedno, či je to hráč zo základu, z lavičky alebo brankár, kto pomôže k úspechu tímu. Čo sa týka Mareka Rodáka, aj v jeho prípade som rád, keď na seba hráči vytvárajú konkurenciu a vzájomne sa posúvajú vpred. To isté sa týka postu stopéra, na ktorom predviedol ďalší výborný výkon Ľubo Šatka. Je dobré, že aj on vytvára tlak na Martina Valjenta, Nora Gyömbéra či Denisa Vavra," dodal Tarkovič.



Slovákov čaká v stredu v Plzni záverečné vystúpenie v tejto edícii Ligy národov proti Česku a stále majú o čo hrať. Za istých okolností by mohli obsadiť v tabuľke 2. skupiny B-divízie druhú priečku, hlavným cieľom však zostáva záchrana. "Pôjdeme sa do Čiech pobiť o dobrý výsledok a o to, aby sme sa dokázali posunúť ďalej," poznamenal Tarkovič.



Ohlasy zahraničných médií na nedeľné víťazstvo futbalistov Slovenska 1:0 nad Škótskom v Lige národov:



BBC Sport Scotland: "Škótsko na Slovensku prišlo o sériu bez prehry. Tréner Steve Clarke nechal odpočívať osem hráčov zo zostavy, ktorá zdolala Srbsko v boji o EURO. Škóti sa pokúsili o desiaty duel bez prehry prvýkrát od roku 1924, ale tečovaná strela Jána Greguša im tento zámer zmarila."



The Herald: "Slovensko - Škótsko 1:0. Škóti po opici, trénera Steva Clarka môže bolieť hlava z nevyužitých šancí."



Daily Record: "Výber Steva Clarka nevyužil šancu zvíťaziť vo svojej skupine Ligy národov. Kouč však odmietol, že by národné mužstvo urobilo krok späť a výkon bol podľa neho dobrý."



uefa.com: "Slováci ukončili Škótom sériu bez prehry. Rozhodla o tom tečovaná strela Greguša. Víťazstvo pomohlo domácim v boji o záchranu. Škótsko premárnilo prvú šancu na postup."



idnes.cz: "Škóti prehrali v Lige národov na Slovensku a dali Čechom nádej. Škótski reprezentanti podľahli 0:1 a prvýkrát v LN prehrali. Česká reprezentácia tak stále má v skupine B2 šancu na prvé miesto, ale musí vo večernom zápase v Plzni zdolať Izrael."