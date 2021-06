TASR a AFP upozorňujú na hoax

Bratislava 17. júna (TASR) - Stovky slovenských používateľov Facebooku zdieľali tvrdenie, podľa ktorého mal byť dánsky futbalista Christian Eriksen, ktorý skolaboval počas zápasu na majstrovstvách Európy, len nedávno zaočkovaný vakcínou proti COVID-19 od výrobcu Pfizer/BioNTech. Jeho kolaps tak mal prísť práve v dôsledku vakcíny. V skutočnosti to nie je pravda, Eriksen nebol proti ochoreniu COVID-19 očkovaný, čo potvrdili šéf klubu Inter Miláno aj hovorca Dánskeho futbalového zväzu. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Christian Eriksen, dánsky reprezentant a kmeňový hráč talianskeho klubu Inter Miláno, skolaboval priamo na ihrisku počas zápasu proti Fínsku 12. júna 2021 v Kodani. Privolaným zdravotníkom sa podarilo 29-ročného futbalistu po masáži srdca oživiť a v súčasnosti je jeho stav stabilizovaný. Len niekoľko hodín po Eriksenovom kolapse sa objavili hoaxy o jeho údajnom zaočkovaní, s ktorým dávali používatelia sociálnych sietí celú udalosť do súvisu.



Tieto tvrdenia vyvrátil generálny riaditeľ Interu Miláno Giuseppe Marotta. "Neprekonal covid a nebol ani očkovaný," povedal Marotta v televízii Rai. O jeho vyjadrení písala na svojej facebookovej stránke aj Polícia Slovenskej republiky.



Marotta svoje stanovisko zopakoval aj 13. júna pre športový denník La Gazzetta dello Sport: "Tie desivé scény predznamenávali dramatické veci, ale chvalabohu, vďaka lekárom sa nič nestalo. Ďakujem všetkým, súperom aj priateľom, pretože stáli za nami. Nikdy nemal covid a nikdy nebol očkovaný, nechceme byť dotieraví, je dobré, aby mal hráč pokoj. Je šampión, sme mu nablízku a dúfame, že sa tieto zdravotné problémy vyriešia."



AFP 14. júna kontaktovala Dánsky futbalový zväz (Dansk Boldspil-Union). Jeho hovorca pre agentúru uviedol: "Môžem sa odvolať iba na to, čo povedal náš tréner na predchádzajúcej tlačovej konferencii, a síce, že Dánsky futbalový zväz neočkoval svojich hráčov. Ak sú niektorí zaočkovaní, je to len prostredníctvom ich klubu. Môžem sa teda odvolať iba na stanovisko klubu Inter Miláno."



Aj lekár nemeckej reprezentácie Tim Meyer na tlačovej konferencii 13. júna vyvrátil fámy o očkovaní. "Neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by tento prípad mal niečo spoločné s pandémiou COVID-19 alebo s vakcínami. Viem to z priamych zdrojov," povedal počas tlačovej konferencii v nemeckom Herzogenaurachu.