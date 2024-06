TASR je v dejisku ME v Nemecku s vyslanými reportérmi

Bratislava 14. júna (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) sa udalosti 17. európskeho šampionátu vo futbale chystá pokrývať v osvedčenom formáte a s dvoma vyslanými reportérmi. Na ME do Nemecka (od 14. júna do 14. júla) v sobotu odcestovali redaktor Anton Krajčoviech a fotoreportér Martin Baumann.



Reportérske duo v dvoch, prípadne neskôr v ďalších dejiskách, priblíži účinkovanie slovenských futbalistov zo živého pohľadu, príbehovejším spôsobom, podľa možností aj s rozšíreným spektrom multimediálnych produktov. Redakcia v Bratislave prinesie podľa vzoru predchádzajúcich rokov reportáže z každého zápasu, so základnými štatistickými údajmi (kompletný sumár, zostavy, tabuľky), so širším perexom a krátkymi referátmi, v ďalšom znení aj s hlasmi aktérov. V prípade zásadnejších zápasov aj briefy, ktoré budú súčasťou všetkých zápasov Slovenska i vyraďovacej fázy počnúc štvrťfinálovými zápasmi.



V prípade postupu slovenských futbalistov do vyraďovacej fázy sa flešuje, takisto akýkoľvek finálový súboj ME. Počas turnaja budú v štandardnom rozsahu vychádzať aj rôzne aktuality, zaujímavosti a nadstavbové materiály.