TASR ponúka spravodajstvo od vyslaných reportérov z ME v hádzanej žien

Bratislava 26. novembra (TASR) - Tlačová agentúra SR vysiela do Innsbrucku, jedného z dejísk ME hádzanárok, svojich reportérov. Počínanie slovenského národného tímu budú pokrývať športový redaktor Anton Krajčoviech a fotograf Henrich Mišovič.



Vyslaní reportéri budú s reprezentáciou počas úvodného zápasu proti Rakúsku (28.11.), stretnutia so Slovinskom (30.11.) a podľa vývoja základnej E-skupiny aj vo zvyšnom dueli v Innsbrucku, prípadne v ďalších zápasoch vo Viedni. Turnaj sa začína vo štvrtok 28. novembra v Innsbrucku, Debrecíne a Bazileji a vyvrcholí 15. decembra, finálovým duelom vo Viedni.



Vyslaní reportéri TASR ponúknu z Rakúska okrem textového spravodajstva a fotoreportáží aj ďalšie multimediálne produkty.