Piatok 5. september 2025
TASR ponúka spravodajstvo od vyslaných reportérov v Luxembursku

Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Tlačová agentúra SR vysiela do Luxemburska svojich reportérov. Druhé vystúpenie slovenskej futbalovej reprezentácie v kvalifikačnej A-skupine MS 2026 v Luxemburgu budú od 6.-8. septembra pokrývať športový redaktor Lukáš Gálik a fotograf Martin Baumann.

Vyslaní reportéri TASR ponúknu z Luxemburska okrem textového spravodajstva aj ďalšie multimediálne produkty.
