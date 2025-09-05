< sekcia Šport
TASR ponúka spravodajstvo od vyslaných reportérov v Luxembursku
Vyslaní reportéri TASR ponúknu z Luxemburska okrem textového spravodajstva aj ďalšie multimediálne produkty.
Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Tlačová agentúra SR vysiela do Luxemburska svojich reportérov. Druhé vystúpenie slovenskej futbalovej reprezentácie v kvalifikačnej A-skupine MS 2026 v Luxemburgu budú od 6.-8. septembra pokrývať športový redaktor Lukáš Gálik a fotograf Martin Baumann.
