TASR ponúka spravodajstvo od vyslaných reportérov z Alkmaaru

Na snímke mikrofón TASR počas tlačovej konferencie Prezídia policajného zboru 11. júna 2024 v Bratislave na stretnutí s policajtmi vyslanými do Chorvátska v rámci projektu "Bezpečná turistická destinácia". Foto: TASR - Pavol Zachar

Vyslaní reportéri TASR ponúknu z Holandska okrem textového spravodajstva a fotoreportáží aj ďalšie multimediálne produkty.

Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Tlačová agentúra SR vysiela na zápas Konferenčnej ligy UEFA vo futbale svojich reportérov. Dianie okolo druhého vystúpenia ŠK Slovan Bratislava v hlavnej fáze Konferenčnej ligy 2025/26 budú na pôde AZ Alkmaar (štvrtok 23. októbra o 21.00 SELČ) pokrývať športový redaktor Šimon Šuník a fotograf Jaroslav Novák.

