TASR ponúka spravodajstvo od vyslaných reportérov z Alkmaaru
Vyslaní reportéri TASR ponúknu z Holandska okrem textového spravodajstva a fotoreportáží aj ďalšie multimediálne produkty.
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Tlačová agentúra SR vysiela na zápas Konferenčnej ligy UEFA vo futbale svojich reportérov. Dianie okolo druhého vystúpenia ŠK Slovan Bratislava v hlavnej fáze Konferenčnej ligy 2025/26 budú na pôde AZ Alkmaar (štvrtok 23. októbra o 21.00 SELČ) pokrývať športový redaktor Šimon Šuník a fotograf Jaroslav Novák.
