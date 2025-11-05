Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
TASR ponúka spravodajstvo od vyslaných reportérov z Nemeckého pohára

Na snímke mikrofón TASR. Foto: TASR - Pavol Zachar

Vyslaní reportéri TASR ponúknu z Nemecka okrem textového spravodajstva a fotoreportáží aj ďalšie multimediálne produkty.

Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Tlačová agentúra SR vysiela do dejiska hokejového turnaja Nemecký pohár (od štvrtka 6. novembra do nedele 9. novembra) svojich reportérov. Dianie v Landshute budú pokrývať športový redaktor Michal Runák a fotograf Martin Baumann.

.

