TASR ponúka spravodajstvo od vyslaných reportérov z Nemeckého pohára
Vyslaní reportéri TASR ponúknu z Nemecka okrem textového spravodajstva a fotoreportáží aj ďalšie multimediálne produkty.
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Tlačová agentúra SR vysiela do dejiska hokejového turnaja Nemecký pohár (od štvrtka 6. novembra do nedele 9. novembra) svojich reportérov. Dianie v Landshute budú pokrývať športový redaktor Michal Runák a fotograf Martin Baumann.
