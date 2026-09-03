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TASR ponúka spravodajstvo z finále atletickej Diamantovej ligy

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Ilustračná fotka. Foto: TASR

Dianie na štadióne kráľa Baudouina budú v piatok 4. septembra pokrývať športový redaktor Peter Mattoš a fotoreportérka Veronika Mihaliková.

Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) vysiela na finále atletickej Diamantovej ligy do Bruselu svojich reportérov. Dianie na štadióne kráľa Baudouina budú v piatok 4. septembra pokrývať športový redaktor Peter Mattoš a fotoreportérka Veronika Mihaliková. Vyslaní reportéri TASR ponúknu z Belgicka textové spravodajstvo, fotoreportáž a ďalšie multimediálne produkty.
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