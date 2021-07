TASR ponúkne spravodajstvo od vyslaných reportérov z olympiády v Tokiu

Bratislava 14. júla (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) bude spravodajsky pokrývať olympiádu v japonskom Tokiu, ktorá sa uskutoční 23. júla až 8. augusta. Na Hry XXXII. olympiády vycestuje štvorčlenný tím v zložení redaktori Michal Tegza a Michal Runák a fotoreportéri Michal Svítok a Martin Baumann.



"TASR posiela na OH až štyroch skúsených redaktorov, z toho dvoch fotografov. Je to viac redaktorov ako býva obvyklé. Vnímame skutočnosť, že mnohí naši odberatelia na OH nepôjdu pre covid situáciu i preto, že ide o vzdialené a nákladovo náročné Japonsko. TASR chce byť užitočná pre odberateľov i verejnosť," uviedol generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala.



Svítok a Baumann majú skúsenosti so zimnou aj letnou olympiádou. "Aj keď sme už obaja fotografovali zimnú aj letnú olympiádu, táto bude maximálne špecifická kvôli opatreniam proti COVIDu-19. Budeme sa napriek tomu snažiť zachytiť vystúpenia slovenských športovcov na tomto top podujatí," povedal vedúci Obrazovej redakcie TASR Svítok.



Redaktorský tím priblíži účinkovanie 41 slovenských olympionikov v 14 športoch. Najväčšie zastúpenie majú atléti, ktorých je v schválenej nominácii deväť. "Najväčšie želiezko v ohni je chodec Matej Tóth, ktorý bude na 50 km trati obhajovať zlatú medailu z Ria. Ďalšie medailové ambície majú športoví strelci, rýchlostní kanoisti, vodní slalomári či stolní tenisti. Chýbať bude zranený trojnásobný majster sveta v cestnej cyklistike Peter Sagan, ktorého v nominácii nahradil Lukáš Kubiš," priblížil Tegza.