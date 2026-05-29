Piatok 29. máj 2026
TASR ponúkne spravodajstvo od vyslaných reportérov z finále LM

Ilustračná fotka. Foto: TASR

Autor TASR
Bratislava 29. mája (TASR) - Tlačová agentúra SR prvýkrát v histórii vysiela na finále futbalovej Ligy majstrov svojich reportérov. Sobotňajší zápas Paríž St. Germain - Arsenal Londýn o najcennejšiu európsku klubovú trofej budú v budapeštianskej Puskás Aréne pokrývať športový redaktor Lukáš Gálik a fotograf Jaroslav Novák.

Vyslaní reportéri TASR ponúknu z metropoly Maďarska textovú nadstavbu doplňujúcu klasické finálové spravodajstvo a tiež fotoreportáž zo zápasu, resp. následných osláv priamo z trávnika.
