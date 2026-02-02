< sekcia Šport
TASR vysiela na ZOH 2026 štyroch reportérov
Dianie v Miláne a Cortine d´Ampezzo budú za športovú redakciu pokrývať Michal Runák a Michal Tegza, za obrazovú redakciu Martin Baumann a Jaroslav Novák.
Bratislava 2. februára (TASR) - Tlačová agentúra SR (TASR) vysiela na ZOH opäť štyroch svojich reportérov. Dianie v Miláne a Cortine d´Ampezzo budú za športovú redakciu pokrývať Michal Runák a Michal Tegza, za obrazovú redakciu Martin Baumann a Jaroslav Novák. Do Talianska odletia vo štvrtok 5. februára.
Obrazová redakcia má ambíciu prinášať z dejiska hier každý deň bleskové fotoreportáže. „Každá olympiáda je obrovská výzva aj pre fotografov. Musia byť pripravení po psychickej aj fyzickej stránke. Získaniu špičkového záberu predchádza prekonanie dopravných komplikácií, nekonečných kontrol a napokon treba mať nos na získanie najlepšej pozície. Skúsenosti oboch fotografov z takýchto podujatí sú zárukou, že napokon aj tentokrát prinesú každý deň rýchle spravodajstvo z vystúpení slovenských reprezentantov zo všetkých športovísk,“ uviedol Vladimír Popelka, zastupujúci vedúci Obrazovej redakcie TASR.
Aj vyslaní píšuci reportéri TASR idú mapovať dianie tak, aby z hľadiska slovenskej výpravy stihli pokryť všetko podstatné. Celková plocha „olympijského územia“ pokrýva 22-tisíc kilometrov štvorcových, musia sa preto pripraviť na zdĺhavé presuny medzi športoviskami a na dopravné komplikácie v horskom teréne. Pri pohľade na itinerár ZOH je jasné, že sa nevyhnú kolíziám niektorých súťaží so slovenskými športovcami. „Úlohou vyslaných reportérov bude prinášať živé nadstavbové materiály nadväzujúce na základné spravodajstvo, ktoré budú zabezpečovať ich kolegovia v redakcii. Bohaté, a to nielen olympijské skúsenosti vyslanej dvojice, sú garanciou toho, že športový servis TASR má opäť ambíciu ponúknuť užitočné materiály pre svojich klientov. Okrem súťaží so slovenskou účasťou bude dvojica prinášať aj rozhovory po tréningoch hokejovej reprezentácie. Námety na zaujímavé články určite poskytnú aj návštevy Slovenského domu v Miláne,“ povedal Lukáš Gálik, vedúci Športovej redakcie TASR.
ŠR TASR bude poskytovať servis štandardne v dvoch zmenách každý deň od 6.30 do cca 23.00-24.00. Všetky medailové rozhodnutia pôjdu cez BRIEF-ovú spravodajskú líniu do rozširovanej správy, takisto iné zásadné udalosti ohľadom slovenských súťažiacich. Postup slovenských hokejistov do štvrťfinále bude ŠR TASR flešovať, rovnako aj prípadné medailové ťaženia výpravy. Slovný servis obohatia aktuality a zaujímavosti rôzneho druhu, tiež (polo)autorské materiály, ktoré vzniknú z rôznych okolností priebehu hier.
Od pondelka do stredy (2.-4. februára) ŠR TASR vydá sériu rozhovorov a užitočných textovo-štatistických informácií pod hlavičkou ZOH26-téma. V rámci nej odznejú aj preview a program všetkých 16 súťažných odvetví blížiacej sa zimnej olympiády.
