Tatar a Černák prispeli asistenciami k víťazstvám svojich tímov

NHL - výsledky:



Buffalo - Seattle 3:4, Carolina - New Jersey 3:5 /Tatar za hostí 0+1/, Detroit - Winnipeg 7:5, NY Rangers - Minnesota 4:3 pp a sn, Pittsburgh - Vancouver 5:4, Tampa Bay - Columbus 6:3 /Černák za domácich 0+1/, NY Islanders - Dallas 1:2 pp a sn, St. Louis - Calgary 4:3 pp, Arizona -San Jose 2:4, Colorado - Florida 4:5

New York 11. januára (TASR) - Slovenskí hokejisti Tomáš Tatar a Erik Černák prispeli v zámorskej NHL k víťazstvám svojich tímov zhodne jednou asistenciou. Tatar sa podieľal na góle Nica Hischiera, ktorým v poslednej minúte spečatil triumf New Jersey na ľade Caroliny 5:3. Černák prihral Nikitovi Kučerovovi na prvý zásah Tampy Bay v domácom súboji s Columbusom, jeho tím vyhral 6:3. Kučerov sa blysol štyrmi bodmi za dva góly a dve asistencie, rovnakú bilanciu mal Jevgenij Malkin v súboji Pittsburghu s Vancouverom (5:4).Carolina viedla ešte na konci tretej tretiny nad New Jersey 3:1, hostia však v poslednej minúte prostrednej časti vyrovnali v priebehu 18 sekúnd a napokon sa tešili z víťazstva. Potvrdili ho v záverečnej minúte na 5:3, keď Tatar vysunul z vlastnej tretiny do úniku Hischiera, toho fauloval pred zakončením do prázdnej bránky Jordan Staal a arbitri pripísali kapitánovi hostí technický gól. Tatar si pripísal 25. bod v sezóne (9+16), celkovo odohral 17:45 min s plusovým bodom, dvoma strelami, štyrmi bodyčekmi a dvoma trestnými minútami. Carolina dala dva góly pri vlastnom oslabení, napriek tomu prehrala štvrtý zápas za sebou.Černák má v prebiehajúcej sezóne na konte osem bodov (1+7), doma proti Columbusu už po 100 sekundách hry prihrávkou od modrej čiary našiel pred bránkou Kučerova a ruský útočník otvoril skóre. Slovenský zadák strávil na ľade 17:30 min, okrem asistencie mal plusový bod, dve strely a tri "hity". Tampa vyhrala osemkrát v sérii na svojom ľade, Brayden Point sa strelecky presadil v deviatom stretnutí za sebou pred vlastným publikom a opäť tak vylepšil klubový rekord.Slovenský útočník Adam Ružička nebodoval v siedmom dueli za sebou, jeho Calgary prehralo na ľade St. Louis 3:4 po predĺžení. Ružička nastúpil vo štvrtej formácii, odohral 11:52 min a mal tri strelecké pokusy. Artemij Panarin rozhodol v nájazdoch o triumfe New Yorku Rangers nad Minnesotou 4:3. V bránke domácich stál Igor Šesťorkin a predviedol 28 zákrokov, chrbát mu na striedačke kryl Jaroslav Halák. Nemecký obranca Moritz Seider zaznamenal štyri asistencie a výrazne tak prispel k víťazstvu Detroitu nad Winnipegom (7:5)