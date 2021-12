Tatar ako jediný uspel v nájazdoch, New Jersey však Ottawu neporazil

NHL - výsledky:



New Jersey - Ottawa 2:3 pp a sn

Philadelphia - Colorado 5:7

Washington - Anaheim 4:3 pp a sn

Dallas - Arizona 4:1

Seattle - Pittsburgh 1:6

Vancouver - Los Angeles 4:0

New York 7. decembra (TASR) - Hokejisti New Jersey prehrali v zámorskej NHL s Ottawou 2:3 po nájazdoch, keď sa v domácom drese v rozstrele ako jediný presadil slovenský útočník Tomáš Tatar."Diabli" prehrali už štvrtý zápas za sebou a v tabuľke Východnej konferencie im patrí 11. priečka. Tatar nebodoval prvýkrát po troch zápasoch, na ľade strávil 15:34 min a do štatistík sa zapísal dvoma bodyčekmi. Rozhodujúci nájazd premenil Josh Norris a Ottawa tak vyhrala tretíkrát v rade.Washington v zostave so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym zdolal doma Anaheim 4:3 po nájazdoch. Obranca John Carlson vyrovnal skóre v závere druhej tretiny a v nájazdoch rozhodol o triumfe Capitals. Skóre duelu otvoril domáci Tom Wilson, bol to jeho 100. gól v NHL. V nájazdoch skóroval aj Alexander Ovečkin, ktorý si konto obohatil o dve asistencie. Fehérváry hral takmer 20 minút, mal jednu strelu na bránku, tri "hity", tri zblokované strely a odsedel si dvojminútový trest za držanie. Sonny Milano mal gól a asistenciu za Anaheim, ktorý sa musel zaobísť bez zraneného Ryana Getzlafa.Dallas s obrancom Andrejom Sekerom vyhral nad Arizonou 4:1 a siedmym triumfom za sebou vyrovnal klubový rekord. Dvoma zásahmi a asistenciou k tomu prispel Jamie Benn. Sekera bol na ľade pri jedinom góle hostí, takže mu do štatistík pribudol mínusový bod. Na ľade strávil 11:28 min, mal jednu strelu na bránku.Philadelphia niekoľko hodín po prepustení kouča Alaina Vigneaulta prehrala aj deviaty zápas v sérii, Coloradu doma podľahla 5:7. Hostia mali až 50 streleckých pokusov, domácim nepomohli dva góly Clauda Girouxa.Vancouver s brankárom Jaroslavom Halákom na striedačke triumfoval nad Los Angeles 4:0, čisté konto s 31 zákrokmi zaznamenal Thatcher Demko.