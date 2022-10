Tatar ani Fehérváry nebodovali, blysli sa Panarin i Crosby

NHL - výsledky:



Buffalo - Ottawa 4:1, Philadelphia - New Jersey 5:2, Pittsburgh - Arizona 6:2, Toronto - Washington 3:2, NY Islanders - Florida 1:3, Minnesota - NY Rangers 3:7, Nashville - Dallas 1:4, Calgary - Colorado 5:3, Vegas - Chicago 1:0, Los Angeles - Seattle 1:3 v 3. tretine

New York 14. októbra (TASR) - Hokejisti New Jersey Devils v zostave so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom vstúpili do novej sezóny NHL prehrou na ľade Philadelphie 2:5. Tatar nebodoval, rovnako ako jeho krajan Martin Fehérváry pri prehre Washingtonu v Toronte 2:3. Brankár Jaroslav Halák sedel na striedačke New Yorku Rangers, jeho tím triumfoval na ľade Minnesoty 7:3 najmä vďaka štvorbodovému Artemijovi Panarinovi (1+3).Tatar strelecky nenadviazal na predsezónnu prípravu, počas ktorej dal v štyroch dueloch štyri góly. Vo Philadelphii odohral niečo viac ako 16 minút s dvoma strelami a mínusovým bodom. Po dva presné zásahy zaznamenali v drese domácich Travis Konecny a Morgan Frost a Johnovi Tortorellovi tak pomohli k úspešnému súťažnému debutu na trénerskom poste "letcov". Brankár Philadelphie Carter Hart mal 34 úspešných zákrokov, prekonali ho iba Alexander Holtz a Damon Severson.Washington prehral aj svoj druhý duel na štarte nového ročníka, nerozhodný stav v Toronte rozuzlil v tretej tretine víťazným gólom domácich Auston Matthews. Fehérváry bol s minutážou 18:17 druhý najvyťaženejší obranca Caps, prezentoval sa piatimi "hitmi". Adam Ružička sa nezmestil do zostavy Calgary, jeho spoluhráči si doma poradili s obhajcom Coloradom 5:3 aj vďaka gólu a asistencii švédskeho zadáka Rasmusa Anderssona.Rangers majú po dvoch dueloch novej sezóny na konte plný počet bodov. Na ľade Minnesoty sa okrem Panarina predviedol aj brankár Igor Šesťorkin. Úradujúci držiteľ Vezinovej trofeje sa blysol 33 úspešnými zákrokmi. Dva góly newyorského tímu zaznamenal Chris Kreider. Pittsburgh si vo svojom prvom stretnutí v sezóne poradil doma s Arizonou 6:2, pod čo sa gólom a dvoma asistenciami podpísal Sidney Crosby.