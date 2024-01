Tatar bodoval po štyroch zápasoch, asistoval pri góle Eberleho

výsledky - NHL:

Seattle - Toronto 1:3, Anaheim - NY Rangers 2:5, NY Islanders - Dallas 3:2 pp, Detorit - Tampa Bay 2:1, Carolina - Minnesota 2:5, Philadelphia - Ottawa 3:5

New York 22. januára (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar zaznamenal v noci na pondelok asistenciu v zámorskej NHL. Bol pri jedinom góle svojho Seattlu v podaní Jordana Eberleho, ich tím prehral s Torontom 1:3.V Seattli otvoril skóre Auston Matthews a poslal hostí do vedenia 1:0. Vsietil tak už svoj piaty gól v uplynulých štyroch zápasoch. Prvý triumf od 9. decembra zaznamenal jeho spoluhráč a brankár Iľja Samsonov. Od víťazstva 4:0 nad Nashvillom to bol jeho šiesty duel.Tatar zaznamenal okrem asistencie aj jednu plusku, tri strely na bránku a na ľade strávil 15:02 minúty. Bodoval prvýkrát po štyroch zápasoch a v tejto sezóne má bilanciu štyri góly a dvanásť asistencií. Jedinú gólovú akciu Seattlu z 35. minúty odštartoval aj zakončil Eberle. Tatarovi posunul po mantinenli puk za bránku a Slovák sa zbavil dvoch protihráčov. Puk vyviezol do ľavého kruhu a jeho strela skončila na hokejke Jareda McCanna, ktorý posunul puk úspešnému strelcovi Eberlemu.V ďalšom zápase zvíťazila Ottawa nad Philadelphiou 5:3. Dva góly hostí strelil Tim Stützle, v domácom drese mal bilanciu 2+1 Jegor Zamula. Do zostavy "senátorov" sa vrátil po vypršaní 41-zápasového dištancu za porušenie pravidiel o stávkovaní Shane Pinto a pripísal si jednu asistenciu.