Tatar asistoval, Pastrňák spravil rekord

NHL - sumáre



New York Islanders - Nashville Predators 7:4 (3:0, 2:2, 2:1)



Góly: 3. Pageau (Cizikas, Boqvist), 13. Palmieri (Boqvist, Nelson), 20. Horvat (Lee), 23. Nelson (Holmström), 37. Nelson (Romanov, Holmström), 46. Cizikas (Fasching, Pageau), 60. Sorokin - 22. Sissons, 25. Del Gaizo (Sissons, O´Reilly), 46. Smith (Del Gaizo, Sissons), 20. Smith (Novak, Blankenburg). Brankári: Sorokin - Saros, strely na bránku: 36:28







Washington Capitals - Tampa Bay Lightning 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)



Góly: 57. Ovečkin (Roy) - 18. Chaffee (Point, Kučerov), 47. Goncalves (Paul), 60. Hagel. Brankári: Thompson - Vasilevskij, strely na bránku: 21:19.







Florida Panthers - Calgary Flames 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)



Góly: 25. Gadjovich (Greer, Schmidt), 40. Rodrigues (Ekblad, Bennett), 57. Samoskevich (Bennett, Rodrigues). Brankári: Bobrovskij - Vladař, strely na bránku: 42:23.







Pittsburgh Penguins - Boston Bruins 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)



Góly: 55. Beauvillier (Hayes), 60. Rakell (Rust, Crosby) - 2. Pastrňák (Zacha, Geekie), 7. Lohrei (Zacha, Pastrňák), 60. Coyle (Zadorov). Brankári: Nedeljkovic - Korpisalo, strely na bránku: 33:26.







Columbus Blue Jackets - Detroit Red Wings 5:3 (0:0, 3:1, 2:2)



Góly: 26. Mateychuk (Jenner, van Riemsdyk), 38. Voronkov (Johnson, Werenski), 38. Olivier (Danforth), 58. Danforth (Aston-Reese, Provorov), 59. Fantilli (Werenski, Jenner) - 34. DeBrincat (Kane, Seider), 44. Kane (Edvinsson, Johansson), 57. DeBrincat (Gustafsson, Kane). Brankári? Merzlikinš - Talbot, strely na bránku: 21:46.







Buffalo Sabres - Montreal Canadiens 2:4 (0:0, 2:3, 0:1)



Góly: 27. Tuch (Bryson), 28. Kulich (Dahlin, Peterka) - 22. Caufield (Laine, Suzuki), 34. Anderson (Dvorak, Hutson), 40. Newhook (Matheson, Hutson), 59. Evans (Dvorak). Brankári: Luukkonen - Dobeš, strely na bránku: 25:29.







Carolina Hurricanes - Edmonton Oilers 1:3 (0:1, 0:1, 1:0)



Góly: 45. Aho (Rantanen, Gostisbehere) - 6. Henrique (Janmark), 37. Perry (Draisaitl, Kulak), 60. Bouchard (Draisaitl, McDavid). Brankári: Andersen - Pickard, strely na bránku: 36:31.







Ottawa Senators - San Jose Sharks 5:3 (1:0, 0:2, 4:1)



Góly: 12. Pinto (Greig), 42. Tkachuk (Stützle, Sanderson), 43. Stützle (Greig), 49. Perron (Chabot, Batherson), 59. Amadio (Zub) - 26. Toffoli (Smith, Celebrini), 30. Liljegren (Wennberg, Kostin), 59. Smith (Eklund, Celebrini). Brankári: Ullmark - Vaněček, strely na bránku: 32:37.







Winnipeg Jets - Philadelphia Flyers 1:2 pp a sn (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 10. Scheifele (Vilardi, Connor) - 24. Drysdale (Cates, Seeler), rozh. náj. Mičkov. Brankári: Hellebuyck - Fedotov, strely na bránku: 30:32.







St. Louis Blues - Los Angeles Kings 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)



Góly: 10. Parayko (Kyrou, Holloway), 19. Bučnevič (Thomas, Neighbours), 30. Bolduc (Joseph), 42. Holloway (Schenn, Suter) - 4. Fiala (Doughty, Kopitar). Brankári: Binnington - Rittich, strely na bránku: 34:26.







Utah Hockey Club - New Jersey Devils 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)



Góly: 31. Sergačov (O'Brien, Stenlund) - 10. Hischier (L. Hughes, TATAR), 41. Meier (Mercer, Kovacevic), 53. Lazar (J. Hughes, Bastian). Brankári: Vejmelka - Daws, strely na bránku: 25:29.







Anaheim Ducks - Chicago Blackhawks 3:6 (0:0, 2:3, 1:3)



Góly: 29. Carlsson (Vatrano), 35. LaCombe (Strome, Vatrano), 58. Carlsson (Dumoulin) - 28. Kaiser (Teräväinen, Michejev), 31. Maroon (Reichel, Martinez), 34. Teräväinen (Donato, Brodie), 45. Reichel (Smith, Martinez), 48. Donato (Bertuzzi, Vlasic), 51. Donato (Teräväinen). Brankári: Gibson - Söderblom, strely na bránku: 31:24.







Seattle Kraken - Vancouver Canucks 6:3 (1:2, 3:1, 2:0)



Góly: 6. Burakovsky (Wright), 25. Bjorkstrand (Montour, Wright), 33. Beniers (Dunn), 34. Tolvanen (Evans, Stephenson), 46. Montour (McCann, Eberle), 59. Tolvanen (Dunn) - 12. Suter, 17. Chytil (Myers, M. Pettersson), 29. Joshua (O'Connor). Brankári: Daccord - Lankinen, strely na bránku: 24:31.







Slováci v akcii:



Tomáš Tatar (New Jersey) 11:49 0 1 1 0 0 2



Šimon Nemec (New Jersey) 13:32 0 0 0 0 1 0



Martin Fehérváry (Washington) 20:27 0 0 0 +1 1 0



Erik Černák (Tampa Bay) 20:32 0 0 0 0 0 0



Juraj Slafkovský (Montreal) 15:47 0 0 0 0 2 0



Martin Pospíšil (Calgary) 14:30 0 0 0 -2 3 2







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 2. marca (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar prispel v noci na nedeľu v NHL asistenciou k víťazstvu New Jersey na ľade Utahu 3:1. Proti nováčikovi profiligy odohral 11:49 min a pripísal si plusový bod. Montreal s Jurajom Slafkovským uspel na klzisku Buffala 4:2. Calgary s Martinom Pospíšilom prehralo na Floride s domácimi Panthers 0:3.Tatar bol v 10. minúte pri zrode prvej gólovej akcie New Jersey, ktorú zakončil Nico Hischier. Slovenský útočník zaznamenal deviatu asistenciu a pätnásty bod v sezóne. Pre Hischiera to bol jubilejný 400. bod v profilige, túto métu dosiahol ako šiesty Švajčiar v histórii. O zisku dvoch bodov pre Devils rozhodol na začiatku tretej tretiny ďalší Helvét Timo Meier. Poistku pridal v 53. minúte Curtis Lazar. Tatar okrem asistencie zaznamenal aj dve trestné minúty. V druhej obrannej formácii "diablov" s Brendenom Dillonom nastúpil Šimon Nemec, ktorý bol na ľade 13 a pol minúty a mal jednu strelu.Slafkovský strávil proti Buffalu na ľade 15:46 min, na bránku Sabres vyslal dve strely a rozdal päť bodyčekov - najviac spomedzi hráčov Canadiens. Slovenský útočník prišiel o štvorzápasovú bodovú sériu, ale jeho Montreal natiahol víťaznú sériu na štyri zápasy.Pospíšil absolvoval pri prehre Calgary s Floridou 14:30 min a do štatistík mu pribudli dva mínusové body, tri strely na bránku a päť bodyčekov. Oporou "panterov" bol brankár Sergej Bobrovskij, ktorý vykryl všetkých 23 striel Flames. Zaznamenal svoj 47. shutout v NHL, z toho štrnásty v drese Floridy a v klubovej histórii sa dostal pred Johna Vanbiesbroucka na tretie miesto. Evan Rodrigues zaznamenal v drese obhajcov Stanleyho pohára gól a asistenciu.Boston ukončil päťzápasovú sériu prehier a uspel na ľade Pittsburghu 3:2. Gólom a asistenciou k tomu prispel David Pastrňák, ktorý bodoval v 17. zápase za sebou. Dokázal to ako prvý český hokejista v histórii NHL, keď prekonal zápisy Roberta Langa (2003-04) a Jaromíra Jágra (2000-01), obaja bodovali v 16 dueloch za sebou. V histórii Bruins je to ôsma najdlhšia séria, rovnakú mal Ray Bourque v sezóne 1984-85.Ruský hokejový brankár Iľja Sorokin z tímu New York Islanders si pripísal gól v sobotňajšom zápase proti Nashvillu. Pomohol mu k tomu útočník hostí Steven Stamkos, ktorý počas hry hostí bez brankára nešťastne poslal puk z útočného pásma do vlastnej bránky. Práve Sorokin bol posledný z hráčov Islanders, ktorý sa dotkol puku. "Ostrovania" triumfovali na domácom ľade 7:4.Sorokin sa stal tretím brankárom v prebiehajúcej sezóne so streleným gólom. Pred ním sa to podarilo aj Filipovi Gustavssonovi z Minnesoty a Alexovi Nedeljkovicovi z Pittsburghu, ktorí, na rozdiel od Sorokina, vystrelili puk priamo na bránku. Sorokin sa zároveň stal šiesty európsky brankár, ktorý skóroval v NHL. Pred ním sa to okrem Švéda Gustavssona podarilo aj jeho krajanovi Linusovi Ullmarkovi, Fínom Pekkovi Rinnemu a Mikovi Noronenovi a ďalšiemu Rusovi Jevgenijovi Nabokovovi. Islanders zvíťazili v druhom zápase v sérii, "predátori" prehrali tretí z uplynulých štyroch.Hráči Tampy Bay zvíťazili na ľade Washingtonu 3:1 a dosiahli už ôsmy triumf za sebou. V zostave "bleskov" nechýbal slovenský obranca Erik Černák, ktorý odohral vyše 20 minút. Podobný "icetime" mal aj jeho krajan v tíme domácich Martin Fehérváry, ktorý si pripísal jeden plusový bod, keď bol na ľade pri góle Alexandra Ovečkina.Kapitán Washingtonu strelil svoj 884. gól v základnej časti a na vyrovnanie rekordu Waynea Gretzkého potrebuje už iba 10 gólov. Capitals nebodovali v treťom zápase za sebou, no naďalej figurujú na prvom mieste vo Východnej konferencii.V zápase pod holým nebom vyhral Columbus pred 94.571 divákmi na Ohio Stadium nad Detroitom 5:3. Víťazný gól strelil v čase 57:43 Justin Danforth a potom uzavrel skóre zásahom do prázdnej bránky Adam Fantilli. V bránke žiaril Elvis Merzlikinš, Lotyš zlikvidoval 43 striel Red Wings. Blue Jackets odohrali svoj prvý zápas pod holým nebom v klubovej histórii, na Ohio Stadium sa spomínalo aj na tragicky zosnulého Johnnyho Gaudreaua, ktorého aj s jeho bratom Matthewom zabil 29. augusta minulého roka na aute opitý vodič. Na úvodnej ceremónii bola Johnnyho manželka Meredith, ktorá mala na rukách ich najmladšie dieťa, syna Johnnyho jr. Bola to druhá najvyššia návšteva na zápase NHL, rekordná bola 1. januára 2014 na Michigan Stadium, kde duel Detroitu s Torontom Maple Leafs sledovalo 105.491 divákov.