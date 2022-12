Tatar asistoval pri jedinom góle New Jersey,Devils prehrali s Bostonom

NHL - výsledky:



Tampa Bay - Montreal 4:1, New Jersey - Boston 1:3, Pittsburgh - Detroit 4:5 pp, Anaheim - Vegas 3:2 pp a sn, Seattle - Calgary 2:3

New York 29. decembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar si v noci na štvrtok pripísal v NHL asistenciu. Jeho tím New Jersey však prehral doma s lídrom ligy Bostonom 1:3.Jediný gól Devils padol v 47. min, Tatar asistoval pri zásahu Nica Hischiera na 1:1. Víťazný gól hostí dal v 56. min Patrice Bergeron, v 59. min pridal poistku do prázdnej bránky Pavel Zacha.Tampa Bay zdolala doma Montreal 4:1. Na oboch stranách sa v tretej formácii predstavili Slováci. Obranca domácich Erik Černák a ani útočník hostí Juraj Slafkovský sa však do kanadského bodovania nezapísali. Adam Ružička sa objavil v štvrtom útoku pri víťazstve Calgary na ľade Seattlu 3:2, no taktiež nebodoval. Pavol Regenda nebol na súpiske Anaheimu, Ducks doma zdolali Vegas 3:2 po nájazdoch.