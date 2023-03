Tatar asistoval pri triumfe New Jersey vo Washingtone 3:2 pp a sn

výsledky NHL:



Washington - New Jersey 2:3 pp a sn /za hostí Tatar 0+1/, Tampa Bay - Vegas 3:4 pp, Montreal - New York Rangers 3:4, Buffalo - Dallas 4:10, Carolina - Philadelphia 1:0, Pittsburgh - New York Islanders 3:4 pp, Boston - Edmonton 2:3, St. Louis - San Jose 4:2, Arizona - Nashville 4:1, Colorado - Los Angeles 2:5, Seattle - Ottawa 4:5

New York 10. marca (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar prispel v noci na piatok v NHL asistenciou k víťazstvu New Jersey na ľade Washingtonu 3:2 po predĺžení a nájazdovom rozstrele. Odohral 16:29 min, zaznamenal plusový bod a päť streleckých pokusov.ObranCa Tampy Bay Erik Černák strávil pri prehre 3:4 po predĺžení s Vegas na ľade 22:22 min a pripísal si na konto mínusku, štyri strely na bránku a štyri bodyčeky. Dallas triumfoval v Buffale 10:4, dva góly strelil Čech Radek Faksa.