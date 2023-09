Tatar bude pokračovať v Colorade, dohodol sa na ročnej zmluve

New York 12. septembra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar bude pokračovať v NHL v Colorade Avalanche. Tridsaťdvaročný útočník sa dohodol s víťazom Stanleyho pohára z roku 2022 na ročnom kontrakte. Informovala o tom oficiálna stránka súťaže.



Finančné podmienky zmluvy nezverejnili, no podľa portálu CBS Sports by mal Tatar zarobiť 1,5 milióna dolárov. V uplynulých dvoch ročníkoch pôsobil v New Jersey Devils. V sezóne 2022/23 odohral 82 zápasov základnej časti a nazbieral 48 bodov (20+28), v play off sa mu už tak nedarilo a v 12 dueloch strelil len jeden gól. V profilige si obliekal aj dresy Montrealu, Vegas a Detroitu. Celkovo odohral 783 zápasov ZČ s bilanciou 211 gólov a 244 asistencií. V 52 dueloch play off pridal 13 bodov (7+6).



"Tomáš bol počas svojej kariéry v NHL konzistentný a produktívny hráč. Je to skúsený krídelník, ktorý prinesie hĺbku do našich útočných radov a je platný na oboch stranách klziska. Sme nadšení, že s ním máme zmluvu na túto sezónu," uviedol generálny manažér Colorada Chris MacFarland.