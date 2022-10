Tatar dal gól, Regenda v príprave zaznamenal siedmy bod

New York 9. októbra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar sa v poslednom prípravnom stretnutí pred novou sezónou NHL zapísal do streleckej listiny. V úplnom závere skóroval do prázdnej bránky a zavŕšil víťazstvo New Jersey na ľade Bostonu 5:3. Tatar dal gól vo všetkých štyroch prípravných dueloch, v ktorých nastúpil.



Ďalší dvaja Slováci zaznamenali asistencie. Martin Fehérváry prispel k víťazstvu Washingtonu nad Columbusom 4:3 po predĺžení. Asistoval aj Pavol Regenda, no Anaheim prehral s Los Angeles 3:6. Hráč Michaloviec v uplynulej sezóne sa napriek tomu stal najlepším strelcom v príprave Ducks, celkovo si zapísal 4 góly a pridal tri asistencie. Najlepší v tíme bol aj v hodnotení plus mínus s bilanciou +7. V tabuľke strelcov celej NHL mu patrilo v príprave druhé miesto.



Juraj Slafkovský nebodoval pri prehre Montrealu v Ottawe 2:3 po predĺžení, Canadiens neuspeli v príprave vo všetkých zápasoch. V obrane Tampy Bay pri výhre nad Floridou 5:2 nechýbal Erik Černák.