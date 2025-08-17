Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 17. august 2025
< sekcia Šport

Tatar dal prvý gól v drese Zugu, jeho tím triumfoval na Lehner Cupe

.
Na snímke slovenský hokejista Tomáš Tatar. Foto: TASR - Martin Baumann

Zug zdolal Motor 3:2 a v sobotňajšom finále si poradil s Red Bullom Mníchov 5:2.

Autor TASR
Zug 17. augusta (TASR) - Hokejisti EV Zug sa stali víťazmi turnaja Lehner Cup. Pomohol im k tomu aj slovenský útočník Tomáš Tatar, ktorý v prvom zápase na turnaji skóroval do siete Motoru České Budejovice a strelil tak svoj prvý gól v drese švajčiarskeho tímu.

Zug zdolal Motor 3:2 a v sobotňajšom finále si poradil s Red Bullom Mníchov 5:2. Nová sezóna švajčiarskej NLA sa začne 9. septembra, no Zug ešte predtým odohrá štyri zápasy v Lige majstrov. Čakajú ho Lulea, Grenoble, Ingolstadt a Belfast.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?

Kyjev: Najprv prímerie a potom všetko ostatné

Operačné stredisko ZZS zrušilo výberové konanie na záchranky

Slovenské reakcie na výsledky rokovaní Putina s Trumpom