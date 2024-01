Tatar dal štvrtý gól v sezóne, Montreal podľahol Buffalu 1:6

NHL-výsledky



Philadelphia - Columbus 2:3 pp a sn, NY Rangers - Chicago 4:1, Montreal - Buffalo 1:6, Boston - Pittsburgh 5:6, St. Louis - Vancouver 2:1, Nashville - Calgary 3:6, Minnesota - Tampa Bay 1:4, Dallas - Colorado 4:5 pp, Arizona - NY Islanders 1:5, Vegas - Florida 1:4, Seattle - Ottawa 4:1, San Jose - Winnipeg 1:2, LA Kings - Detroit 3:3 po 3. tretine



New York 5. januára (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar strelil v noci na piatok svoj štvrtý gól v prebiehajúcej sezóne zámorskej NHL. Jeho tím Seattle zvíťazil doma nad Ottawou 4:1. Pre Kraken to bol už šiesty triumf po sebe.Tatar sa presadil v 36. minúte zápasu, keď po prihrávke Jordana Eberleho zvýšil na 2:0. Dostal sa do úniku a brankára Joonasa Korpisala prekonal efektným forhendovým blafákom.V hre boli aj ďalší Slováci. Martin Pospíšil a Adam Ružička v drese Calgary nebodovali, Flames však zvíťazili na ľade Nashville 6:3 a zaznamenali tretí triumf po sebe.Juraj Slafkovský odohral za Montreal takmer 20 minút, jeho doma nestačil na Buffalo 1:6. V drese "šablí" sa blysol Jeff Skinner, zaznamenal gól a tri asistencie.Obranca Erik Černák chýbal v zostave Tampy pre zranenie v hornej časti tela, Lightning triumfovali 4:1 nad ľade Minnesoty. Darren Raddysh strelil prvé dva góly v sezóne, pričom ten druhý bol zároveň víťazný. Wild zaknihovali štvrtú prehru po sebe.Gólovú prestrelku videli diváci v Bostone, Bruins podľahli Pittsburgu 5:6. O víťazstve "tučniakov" rozhodol v presilovej hre Sidney Crosby, okrem gólu si pripísal aj dve asistencie. Tri asistencie zaznamenal Kris Letang a dve Erik Karlsson.