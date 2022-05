Tatar dorazil na fotografovanie posledný, Jánošík spomínal na Rigu

Helsinki 23. mája (TASR) - Súčasťou pondelkového tréningu slovenskej reprezentácie pred kľúčovým zápasom na hokejových MS v Helsinkách bolo aj spoločné fotografovanie. Tak ako každý rok ho sprevádzali ho rôzne žarty, najviac sa ušlo Tomášovi Tatarovi. Kapitán slovenského výberu dorazil na ľad ako posledný v čase, keď už boli ostatní hráči zoradení na fotenie podľa harmonogramu, od spoluhráčov si vyslúžil potlesk.



Jeden z najskúsenejších hráčov v kádri Adam Jánošík po tréningu premýšľal, ako s meškaním Tatara naloží: "Určite sa musíme dohodnúť a pozrieť sa, kedy bol termín a kedy prišiel. Ale mám pocit, že aj keď prišiel posledný, tak časovo to stihol."



Tréning pred kľúčovým zápasom proti Dánsku, ktorý rozhodne o ďalšom účinkovaní Slovákov na MS, prebiehal vo veľkej intenzite. Zverenci Craiga Ramsayho mali v nedeľu voľno a to im pomohlo. "Bolo toho za posledné dni veľmi veľa. To voľno nám môže len pomôcť. Snažili sme sa dať hokej úplne mimo, ale vždy tam niečo padne. Žijeme hokejom tak ako celý národ, tešíme sa na zajtra," povedal 29-ročný zadák pre TASR.



Slováci na uplynulých MS v Rige zdolali Dánov 2:0, práve Jánošík strelil druhý gól. "Spomínam si na to, akurát včera na ambasáde sme si to pripomenuli s Michalom Handzušom. Verím, že sa to podarí opäť. Je to pre nás najdôležitejší zápas na turnaji, verím, že pre to urobíme všetko".



Súpera majú slovenskí hokejisti zmapovaného, spolu s realizačným tímom si jeho hru ešte rozoberú na videu. "Dáni hrajú dlho spolu, táto partia je jedna z najlepších, akú kedy mali. Podávajú stabilné výkony, hrajú dobre. Určite nám nedajú nič zadarmo," dodal pre TASR Jánošík.