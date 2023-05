Tatar dostal pokutu 5000 USD za faul na Aha v dueli s Carolinou

New York 8. mája (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar z New Jersey dostal pokutu 5000 USD za faul na Sebastiana Aha v nedeľňajšom treťom dueli 2. kola play off NHL proti Caroline Za hru vysokou hokejkou si krídelník Devils v prvej tretine duelu odsedel dvojminútový trest. Tatarovi udelili za nedovolený zákrok na Aha maximálnu možnú pokutu. informoval o tom oficiálny web profiligy.



