Tatar dvanástym Slovákom s 200 gólmi, vyrovnal sa Zedníkovi

Slováci s 200 gólmi v NHL:



1. Stan Mikita 541 gólov, 2. Marián Hossa 525, 3. Peter Bondra 503, 4. Peter Šťastný 450, 5. Marián Gáborík 407, 6. Miroslav Šatan 363, 7. Žigmund Pálffy 329, 8. Pavol Demitra 304, 9. Anton Šťastný 252, 10. Zdeno Chára 209, 11. Richard Zedník a Tomáš Tatar po 200



New York 24. decembra (TASR) - Tomáš Tatar sa stal v poradí dvanástym slovenským hokejistom, ktorý dokázal v základnej časti NHL streliť 200 gólov. Útočník New Jersey dosiahol jubilejný presný zásah v noci na sobotu v domácom zápase s Bostonom (3:4), v ktorom pridal aj jednu asistenciu. Vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu.Tridsaťdvaročný krídelník sa na 11. mieste historického poradia slovenských strelcov vyrovnal Richardovi Zedníkovi, ktorý nastrieľal 200 gólov v rokoch 1995-2009. Tatarov moment prišiel v 52. minúte za stavu 1:4, keď dorazil do odkrytej bránky strelu Brendana Smitha tečovanú Nicom Hischierom. Bol to jeho deviaty gól v prebiehajúcej sezóne. O necelé štyri minúty pridal aj asistenciu pri presnom zásahu Jegora Šarangoviča. Devils sa však už vyrovnať nepodarilo a pripísali si šiestu prehru v riadnom hracom čase za uplynulých osem zápasov.," vyhlásil po zápase Tatar. "" vyjadril sa slovenský útočník, ktorý odohral 18:49 min, zapísal si plusový bod a vyslal tri strely na bránku. Mohol pridať aj ďalší gól, no jeho strelu zastavila horná žŕdka.Devils tak vyšli bodovo naprázdno, z uplynulých desiatich zápasov vyhrali iba tri. "," dodal Tatar vo videu na klubovom webe.Bodoval aj Adam Ružička, ktorý asistenciou prispel k triumfu Calgary na ľade Anaheimu 3:2 po predĺžení. V 5. minúte nabil obrancovi Michaelovi Stoneovi, ktorý delovkou z prvej od modrej čiary rozvlnil sieť. Pre slovenského útočníka to bola 14. asistencia a 20. kanadský bod (6+14) v sezóne, v ktorej odohral 25 zápasov. Bodoval v treťom stretnutí za sebou. Nastúpil vo štvrtom útoku Flames, odohral 11:39 min, zaznamenal plusový bod, vyslal tri strely na bránku a inkasoval dve trestné minúty za podrazenie.Montreal s Jurajom Slafkovským prehral v Dallase 2:4. Slovenský krídelník nastúpil v útoku s Jonathanom Drouinom a Joshom Andersonom, počas 13:02 min rozdal tri bodyčeky a zblokoval dve strely súpera.