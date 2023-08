Tatar hľadá klub s najvyššími ambíciami: Chcem v NHL niečo dosiahnuť

Bratislava 10. augusta (TASR) - Tomáš Tatar po zisku premiérového ocenenia Hokejista roka uviedol, že jeho úspech je výsledok kolektívneho úsilia. Tridsaťdvaročný útočník, ktorý sa stal ôsmy raz za sebou najproduktívnejším Slovákom v zámorskej NHL, verí, že si čo najskôr nájde nový klub s ambíciami na boj o Stanleyho pohár. Najlepší obranca Martin Fehérváry si ešte na začiatku júla zabezpečil svoju budúcnosť trojročným kontraktom s Washingtonom a dúfa, že jeho stabilná pozícia sa po výmene trénera Capitals ešte viac upevní.



Tatar má za sebou vydarený ročník v NHL, keď odohral všetkých 82 duelov v základnej časti, v ktorých si pripísal 48 bodov (20+28) a pomohol New Jersey k 3. miestu vo Východnej konferencii. Neskôr si pripísal aj 12 štartov v play off, v ktorej Devils prenikli do 2. kola, no stopku im vystavila Carolina Hurricanes. "Pred sezónou nikto nemyslí na trofeje a vyznamenania. Idete do sezóny s tým, že chcete odohrať čo najlepšiu sezónu a pomôcť tímu. Toto ocenenie je bonus toho celého a veľmi si vážim, že som prvýkrát vo svojej kariére vyhral. Mená, ktoré zvíťazili predo mnou, sú veľmi zvučné, preto som rád, že môžem byť medzi nimi. Hokej je kolektívny šport, takže podobné úspechy sú úsilie kolektívu," uviedol čerstvý pätnásty laureát ocenenia Hokejista roka po galavečere v Bratislave.



Celkový triumf v ankete získal Tatar po dvanástich sezónach v profilige. V uplynulých rokoch "trpel" najmä pre dominanciu Zdena Cháru či Mariána Hossu. "Sú to hokejové osobnosti, ktoré boli v NHL aj v reprezentácii práve vtedy, keď som tam ja vstupoval. Na začiatku mi veľmi pomohli, trávil som s nimi čas, pomohli mi aj na ľade. Boli tam vydarené sezóny, ktoré som mal, no vyhrali to iní chalani. Vždy ide o hlasy ľudí, samozrejme, ja som bol šťastný za chalanov, ktorí tie hlasy pre nejaký dôvod dostali," uvedomoval si Tatar obrovskú konkurenciu. Práve Hossa bol takisto dôležitou súčasťou stredajšieho oceňovania. Bývalý útočník sa po uvedení do Siene slávy v Toronte dočkal pocty aj na Slovensku a stal 37. členom Siene slávy slovenského hokeja. Už o osem dní čaká Hossu rozlúčkový zápas "Goodbye Game 81" v Trenčíne, na ktorý je okrem plejády osobností svetového hokeja pozvaný aj Tatar. Ten je zatiaľ spomedzi tridsaťčlenného menoslovu najmladší hráč: "S Mariánom som odohral nejaké turnaje, hrali sme proti sebe v NHL, spolu v reprezentácii. Ja mu posielam obrovskú gratuláciu za Sieň slávy NHL aj tu na Slovensku. Som veľmi rád, že som pozvaný na jeho zápas, on si ho ako jedna z najväčších legiend Slovenska veľmi zaslúži. Sú pozvané veľké mená, uvidíme chalanov z celého sveta, verím, že si Marián zápas užije. Dlhšiu dobu som sa nevidel s Henrikom Zetterbergom. Špeciálne na neho sa veľmi teším, pretože sme neustále v kontakte, no nestretli sme sa pár rokov. Budú tam aj ďalší zahraniční hráči, napríklad príde aj ďalší bývalý spoluhráč z Detroitu Nick Lidström."



Tatar v súčasnosti rieši aj otázku svojej budúcnosti, keďže po uplynulom ročníku mu vypršal dvojročný kontrakt. Už počas slávnostného galavečera na pódiu viackrát pobavil prítomných, keď žartoval, že ako nezamestnaný konečne získava trofeje. Podľa jeho slov na začiatku rokovaní dúfal, že aj ďalšia zmluva bude na dva roky, no plány mu komplikuje najmä nabitý platový strop tímov profiligy. "Chcel som opäť minimálne dvojročnú zmluvu, keby niečo v tom prvom nefungovalo a úspech by sa postupne staval. Perfektný príklad je práve New Jersey, keby som odišiel po prvom roku, tak by som bol veľmi sklamaný. Ostal som o rok dlhšie a veci sa pohli iným smerom. Teraz hovorím s úsmevom, že Jersey patrilo k tým dobrým organizáciám. Teraz to už trochu viac smeruje k jednoročnému kontraktu."



V najbližšom období sa sústredí najmä na krátkodobý úspech a prioritou zostáva tím s ambíciami na zisk Stanleyho pohára. Dynamické rokovania sa podľa Tatara pohli dopredu a oznámenie jeho nového pôsobiska by mohlo prísť v horizonte najbližších dní: "Snažím sa byť vo výbere veľmi opatrný. Chcem v NHL niečo dosiahnuť a je to krásna predstava zodvihnúť Stanleyho pohár. Snažím sa vybrať mužstvo, ktoré môže zvíťaziť. Musím povedať, že uplynulé dva dni sa to naozaj pohlo. Komunikoval som už aj priamo s trénermi mužstiev, do ktorých by som mohol ísť. Bavili sme sa o mojej možnej pozícii v tíme. Nechcem nič sľubovať, že kedy sa to rozlúskne. Situácia s platovými stropmi nie je jednoduchá a mrzí ma, že som si to odskákal práve ja. Žiaľ, taká je situácia a nebudem nad tým nariekať. Možno niektoré kluby budú musieť čakať trochu dlhšie kvôli zmenám, aby sa vytvorilo miesto pre mňa. Snažíme sa však tlačiť na to, aby to bolo čo najskôr," dodal Tatar.



Premiérovo získal trofej pre najlepšieho obrancu SR Martin Fehérváry. "Veľmi ma to teší, vždy som sníval, že raz dostanem takéto ocenenie. Vždy som hrdý, keď môžem reprezentovať Slovensko v NHL aj na majstrovstvách sveta. Snažím sa robiť čo najlepšie meno sebe aj krajine," poznamenal dvadsaťtriročný bek, ktorý je v odlišnej pozícii ako Tatar. Okrem stabilnej pozície v organizácii Washingtonu si vybojoval aj novú trojročnú zmluvu s Capitals v hodnote 8 miliónov USD (2,65 mil. ročne). Washington po neúspešnej sezóne urobil aj zmeny v realizačnom tíme, na post hlavného trénera angažoval Kanaďana Spencera Carberyho, ktorý slovenského mladíka viedol počas pôsobenia na farme v Hersey Bears: "Som veľmi rád za zmluvu na tri roky. Rokovania prebehli veľmi rýchlo a bez komplikácii. Obe strany sme naozaj veľmi spokojné. Mali sme dobrý tím, no prišlo veľa zranení, mňa zastavili dve. Mrzelo ma, že sme nespravili play off. V novej sezóne máme nový trénerský tím, hlavný kouč ma veľmi dobre pozná, za čo som rád. Teším sa na spoluprácu a pevne verím, že budem hrávať ešte viac."



Unikátna situácia nastala v kategórii najlepšia hokejistka. Pätnásťročná Nela Lopušanová získala absolútne všetky hlasy a po sérii ocenení, vrátane najlepšieho mladého športovca Európy, sa dočkala ďalšej pocty. "Som veľmi rada, je to ďalšie skvelé ocenenie. Je to odzrkadlenie celej mojej driny. Teraz pôjdem do USA a budem sa snažiť zviditeľniť slovenský ženský hokej," dodala tretia najlepšia hráčka sezóny 2022/23 podľa novovytvorenej ankety Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).