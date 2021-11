Tatar i Fehérváry víťazne, Canucks nestačilo 39 zákrokov Haláka

NHL - výsledky:



Carolina - Washington 2:4, Minnesota - Tampa Bay 4:2, Boston - Vancouver 3:2 /J. Halák za hostí 39 zásahov/, Chicago - San Jose 0:2, New Jersey - Philadelphia 5:2, Anaheim - Toronto 1:5

New York 29. novembra (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals v zostave so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym triumfovali v zámorskej NHL na ľade Caroliny Hurricanes 4:2. Z výhry sa tešil aj útočník Tomáš Tatar, jeho New Jersey zdolalo doma Philadelphiu 5:2. Brankár Jaroslav Halák predviedol 39 zákrokov, no Vancouver prehral v Bostone tesne 2:3.Washington si pripísal tretie víťazstvo za sebou a je na čele súťaže. O triumfe nad Carolinou rozhodol v 58. minúte gólom pri presilovej hre Dmitrij Orlov. Za hostí skóroval aj Alexander Ovečkin a svoj prvý zásah v profilige zaznamenal bieloruský útočník Aljaksej Protas. Do prázdnej bránky poistil triumf John Carlson. Fehérváry strávil na ľade 19:24 min, v tretej tretine si odsedel dvojminútový trest za hákovanie Sebastiana Aha a domáci dve sekundy po jeho návrate na ľad vyrovnali na 2:2."Diabli" z New Jersey pripravili Philadelphii už šiestu prehru za sebou, dvoma gólmi a dvoma asistenciami sa pod to podpísal švédsky útočník Andreas Johnsson. Jesper Bratt si pripísal gól a dve asistencie. Tatar odohral v tretej formácii domácich 13 minút, mal tri strely na bránku. Jeho krajan Christián Jaroš je naďalej zranený.Halák sa predstavil v Bostone v dueli proti svojmu bývalému klubu a na body nestačilo ani jeho 39 úspešných zákrokov. Canucks viedli po dvoch tretinách 2:1, ale Brad Marchand v 49. minúte vyrovnal a potom prihral aj na víťazný zásah Davida Pastrňáka tri a pol minúty pred koncom. Tridsaťšesťročný Halák tak stále čaká na prvé víťazstvo v drese Vancouveru (0-4-1).Obranca Erik Černák pre zranenie naďalej absentuje v zostave Tampy Bay, ktorá na ľade Minnesoty prehrala 2:4. Ryan Hartman skóroval za domácich v treťom zápase za sebou. Švajčiarsky útočník Timo Meier zariadil dvoma gólmi víťazstvo San Jose na ľade Chicaga 2:0. Čisté konto s poradovým číslom 25 v profikariére zaznamenal brankár hostí James Reimer, prvé po 22 mesiacoch. Zneškodnil 29 striel súpera.Toronto uspelo na štadióne Anaheimu 5:1 a siedmou výhrou na ľade súpera za sebou vyrovnalo klubový rekord. Predtým sa to kanadskému tímu podarilo aj v sezónach 1940/41, 1960/61 a 2002/03.