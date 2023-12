Tatar ide do Seattlu, Colorado dostalo výber v 5. kole draftu

Seattle 16. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa stal v noci na sobotu hráčom Seattle Kraken. Jeho bývalý klub Colorado Avalanche ho vymenil za výber v piatom kole budúcoročného draftu. Krídelník prišiel do tímu "lavín" v septembri a pripísal si deväť bodov (1+8) v 27 zápasoch. V jeho novom klube pôsobí aj ďalší Slovák Marián Studenič. Informácie priniesla NHL na svojej oficiálnej webstránke.



Tridsaťtriročný Tatar podpísal s Coloradom ročný kontrakt po dvoch sezónach v New Jersey Devils. V minulosti obliekal aj dres Montrealu Canadiens, Vegas Golden Kinghts a Detroitu Red Wings, ktorý ho draftoval v roku 2009 v druhom kole. V NHL má na konte dokopy 464 bodov za 212 gólov a 252 asistencií v 810 zápasoch. V ďalších 52 stretnutiach play off nazbieral 13 bodov (7+6).



Kraken zároveň povolal z farmy štvorku vlaňajšieho draftu Shanea Wrighta a opačným smerom do Coachella Valley poslal práve Studeniča a Tyeho Kartyeho. Slovák si odbil 30. novembra v tíme premiéru a absolvoval dohromady dva zápasy.