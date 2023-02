Tatar hviezdi: S 36 plusovými bodmi je najlepším útočníkom NHL

New York 26. februára (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar si pri vysokom víťazstve New Jersey nad Philadelphiou 7:0 pripísal 21. asistenciu v sezóne a 237. v kariére. Tatar nazbieral aj tri plusové body a v tejto štatistike patrí k lídrom NHL.



Tridsaťdvaročný krídelník má po 54 zápasoch na konte 36 plusových bodov a delí sa o druhé miesto s obrancom Bostonu Mattom Grzelcykom. Na čele je takisto obranca Bruins Hampus Lindholm.



Tatar je tak v hodnotení plus/mínus najlepší útočník v celej NHL. V top desiatke sú spomedzi útočníkov už len Joe Pavelski (Dallas, +29), David Pastrňák a Patrice Bergeron (obaja Boston, obaja +28) a Nico Hischier (New Jersey, +27). Pre zaujímavosť, najhoršie sú na tom útočníci St. Louis Brayden Schenn s Jordanom Kyrouom a útočník Ottawy Drake Batherson, všetci majú bilanciu -30.



Tatar sa podieľal na záverečnom góle Nathana Bastiana v 57. min. Slovenský útočník odohral rovných 14 minút a jednou strelou ohrozil bránku súpera. V 59 zápasoch má bilanciu 13+21. Triumf Devils v Prudential Center sledoval aj bývalý slovenský útočník Jiří Bicek, ktorého klub pozval na oslavy 20. výročia zisku zatiaľ posledného z troch Stanley Cupov "diablov" v roku 2003.



Dvaja slovenskí hokejisti sa predstavili v zápase Washington - NY Rangers. Viac dôvodov na radosť mal obranca Capitals Martin Fehérváry, ktorý k víťaztvu domácich 6:3 prispel asistenciou. Capitals zastavili sériu šiestich prehier. Fehérváry sa podieľal na piatom góle Washingtonu, ktorým Jevgenij Kuznecov v závere druhej tretiny zvýšil na 5:1. Slovenský obranca bodoval v druhom zápase za sebou, v 49 zápasoch má bilanciu 4+8. Na ľade bol 19 a pol minúty, mal aj plusový bod a jednu strelu.



V bránke Rangers odchytal poslednú tretinu Jaroslav Halák. Slovenský brankár po štyridsiatich minútach vystriedal jednotku Igora Šesťorkina, ktorý dostal päť gólov z 22 striel. Halák inkasoval v záverečnej dvadsaťminútovke z piatich striel iba raz.



Tampa Bay bez suspendovaného Erika Černáka vyhrala v Detroite 3:0, hoci domáci prestrieľali “blesky” v pomere 45:18. Nenašli však recept na prekonanie Andreja Vasilevského. Černák si odpykal prvú polovicu z dvojzápasového dištancu za úder lakťom do tváre kapitána Buffala Kylea Okposa.