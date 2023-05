Tatar je stále otázny, Rosandič čaká na rozhodnutie disciplinárky

Riga 13. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti by mali nastúpiť na svoj druhý zápas na MS v Rige v rovnakej zostave ako proti Česku, otáznik visí nad Mislavom Rosandičom. Tréneri SR možno dopíšu pred sobotňajším zápasom proti Lotyšsku (19.20 SEČ) ďalšieho hráča na súpisku, všetko bude závisieť od toho, či Tomáš Tatar potvrdí, alebo vyvráti účasť na šampionáte. Rosandič bude v priebehu dňa čakať na ortieľ disciplinárnej komisie.



Slovenský obranca dostal v piatkovom zápase proti Čechom (2:3) po faule na útočníka Jiřího Černocha vyšší trest. Ten neznamená automaticky stopku na ďalší zápas, ale jeho zákrok v priebehu soboty prejednávala disciplinárka. "Okolo dvanástej hodiny by sme mali mať jasno. Nevieme, aký pohľad na to má komisia, my máme pripravenú obhajobu. Dúfame, že večer nastúpi," povedal asistent trénera Peter Frühauf.



Do dejiska MS priletí v sobotu podvečer obranca Šimon Nemec, Tatarov spoluhráč z New Jersey Devils. "Šimon je stále mladý chlapec, my sme radi, že príde. Vieme, kde sú jeho silné stránky, ale nesmieme na neho vytvárať tlak. Mal by hrať v presilovke, určite skvalitní našu hru. Čo sa týka Tomáša Tatara, je to v tom istom stave ako včera, nevieme nič nové," dodal Frühauf.



Slovenskí hokejisti sa po prehre v prvom zápase musia čo najrýchlejšie zotaviť, večer ich čakal duel proti domácemu výberu. "Chalani zaspávali veľmi ťažko po takej prehre, vydali zo seba enormné množstvo síl. Ráno sme z toho neboli ešte úplne vonku, ale do večera budeme okej. Lotyši hrajú veľmi rýchlo, videli sme ich zápas s Kanadou, ten však ovplyvnili rýchle góly, ktoré dostali. Máme však k dispozícii materiál z predchádzajúcich zápasov. Musíme hrať bez vylúčení, Lotyši majú veľmi dobré presilovky a vieme, v akej kulise sa asi bude hrať. Je to pre nás dôležitý zápas," uviedol asistent trénera.



Kto nastúpi v bránke Frühauf neprezradil, informoval však, že v prípade odmietnutia účasti Tomáša Tatar zrejme dopíše realizačný tím na súpisku trinásteho útočníka.