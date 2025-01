Tatar má formu, skóroval aj v Montreale: Do Bell Centre sa rád vraciam

Montreal 26. januára (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar prežíva v zámorskej NHL úspešné obdobie. Útočník New Jersey strelil v Montreale svoj piaty gól v sezóne a bodoval v treťom z uplynulých štyroch duelov po tom, ako ťahal 15-zápasovú sériu bez bodu. Devils vyhrali na ľade Canadiens 4:3 po predĺžení.



Tatar poslal Devils v 33. minúte do vedenia 3:1, keď tvrdou prácou vybojoval puk v útočnom pásme, potom sa dostal do nebezpečného priestoru pred bránku a na dvakrát prekonal Jakuba Dobeša. "Tvrdo sme pracovali, bolo nás na ľade vidieť. Boli sme silní s pukom a za snahu sme sa dočkali odmeny," povedal Tatar pre klubový web na margo výkonu celej jeho formácie. Tridsaťštyriročný krídelník nastúpil opäť vo štvrtom útoku s Nathanom Bastianom a Curtisom Lazarom.



"Diabli" na súperovu bránku vyslali 44 striel. "Hrali sme dobre, veľa času sme trávili v útočnom pásme a mohli sme streliť aj viac gólov, ale ich brankár sa postavil na hlavu. Škoda, že za stavu 3:1 dokázali naše zaváhania využiť a neudržali sme dvojgólový náskok. Ale napokon sme vyhrali, čo je dôležité," dodal Tatar.



Slovenský útočník odohral v rokoch 2018-2021 v Montreale tri úspešné sezóny. Zápas si pred viac ako 21-tisícovou návštevou užil. "V Bell Centre sa hrá vždy veľmi dobre. Je tu skvelá atmosféra, hlučno, zábava a zápasy si tu užívate. Rád sa sem vraciam, strávil som tu príjemné obdobie, mám krásne spomienky a dlhoročné priateľstvá," vravel Tatar a vyzdvihol aj výkon brankára Jakea Allena, ktorý sa takisto predstavil na ľade svojho bývalého klubu: "Jake je skvelý a skúsený brankár. Mal výborné zákroky a veľmi nám pomohol. Odchytal dobrý zápas, špeciálne tu v Bell Centre a verím, že si to užil."