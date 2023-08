Tatar má viacero ponúk: Chcem sa rozhodnúť správne

Poprad 31. augusta (TASR) - Tomáš Tatar verí, že sa v najbližšej doba vyrieši otázka jeho budúcnosti. O jeho služby má v zámorskej NHL záujem viacero tímov, no slovenský Hokejista roka 2023 nechce nič unáhliť a chce sa rozhodnúť správne. "Keby som na to zatlačil, tak zmluva by bola podpísaná aj zajtra," povedal pre klubovú stránku HK Poprad.



Práve s týmto extraligovým tímom sa momentálne pripravuje, keďže na tri dni pribudol do jeho tréningového procesu. "Mal som povinnosti vo Vysokých Tatrách a pretože potrebujem trénovať na ľade už na dennej báze, tak som poprosil trénera HK Poprad Aleša Tottera a riaditeľa klubu Ľuda Jurinyiho, či by som sa nemohol pridať. Boli veľmi ochotní a vyšli mi v ústrety. V Poprade poznám viacerých hráčov. Tréningy som si veľmi užil, boli v tempe a chvíľkami som mal aj dosť. Je to iné, ako trénovať individuálne, s mužstvom Popradu som si teraz dobre zatrénoval," povedal 32-ročný útočník.



Tatar priznal, že zaberačka s tímom na ľade je podstatne náročnejšia ako individuálna príprava: "Dalo mi to informáciu, že v budúcnosti musím ísť na ľad s mužstvom skôr. Chalani sú v poriadnom tempe, majú nakorčuľované, veľmi mi tieto tréningy pomohli. Teraz ešte pár dní potrénujem individuálne a budúci týždeň by som už chcel odísť do USA. Príprava bola dlhá, ale cítim sa výborne a teším sa na sezónu."



V tej uplynulej obliekal dres New Jersey Devils. Odohral všetkých 82 duelov základnej časti, v ktorých si pripísal 48 bodov (20+28) a svojmu tímu pomohol k tretiemu miestu po základnej časti vo Východnej konferencii aj v celej NHL. V play off sa mu darilo už menej, prepadol sa zostavou a v 12 zápasoch zaznamenal len jeden gól.



V tíme "diablov" strávil dve sezóny, no vedenie mu neponúklo nový kontrakt. Opäť si tak vyskúšal voľný trh a v súvislosti s jeho novým pôsobiskom sa v zámorí spomína najviac Pittsburgh, ale aj iné tímy. "Mám ponuky z viacerých mužstiev, nechávam si to uležať v hlave, že ktorá možnosť bude tá najlepšia. Keby som na to zatlačil, tak zmluva by bola podpísaná aj zajtra, ale keďže som čakal dlhšie, tak sa snažím detailne myslieť na to, ktorý z klubov bude tá najlepšia voľba. Aj vzhľadom na možnosť úspechu, spoluhráčov a podobne. Uvažujem teraz hĺbkovo, chcem spraviť správne rozhodnutie a verím, že si dobre vyberiem," dodal.