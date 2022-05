Tatar mal kapitánsku premiéru, Slafkovský čapoval a varil

Na snímke vľavo Juraj Slafkovský (Slovensko) v záverečnom zápase hokejového turnaja Kaufland Cup 2022 Slovensko - Francúzsko v Žiline 7. mája 2022. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Žilina 8. mája (TASR) - Prišiel, obliekol si dres s kapitánskym "C" a s trofejou v ruke vyprevadil slovenskú hokejovú reprezentáciu na MS do Fínsku (13.- 29. mája 2022). Útočník Tomáš Tatar bol počas absencie Petra Čerešňáka prvýkrát v kariére kapitánom národného tímu a na premiéru s "céčkom" mu zostanú príjemné spomienky.Čerešňák, ktorý bol počas prípravy na MS stabilný kapitán reprezentácie, dostal v generálke voľno a zastúpil ho najskúsenejší zo súčasného kádra trénera Craiga Ramsayho. Pre 31-ročného útočníka Tatara bol zápas proti Francúzsku (2:0) prvý a zároveň aj posledný prípravný duel pred šampionátom. Do kanadského bodovania sa nezapísal a po zápase priznal, že cítil dôsledky "jet lagu" aj nedávno prekonanej chrípky. Duel na zaplnenom štadióne v Žiline si užil a bol rád, že ako kapitán doviedol tím k prvenstvu na Kaufland Cupe.poznamenal Tatar.Vedenie reprezentácie zverejní finálnu nomináciu v pondelok 9. mája a Tatar by mal patriť k lídrom tímu. Majstrovstvá sveta vo Fínsku budú pre neho šieste v kariére. Prvýkrát na nich štartoval v roku 2010, o dva roky vo Fínsku nechýbal pri striebornom úspechu. V tom čase patril k najmladším hráčom tímu, tentoraz je už najskúsenejší. Na pozíciu lídra je pripravený:zhodnotil útočník New Jersey Devils.Vo finálnom výbere Craiga Ramsayho s veľkou pravdepodobnosťou nebude chýbať ani najužitočnejší hráč ZOH v Pekingu Juraj Slafkovský. Aj pre neho bol duel proti Francúzsku prvý v rámci prípravy na MS.poznamenal Slafkovský. Rovnako ako v Pekingu, aj tentoraz nastúpil vo formácii s Pavlom Regendom. Počas absencie Miloša Romana bol v pozícii stredného útočníka Jakub Minárik. Tomu práve Slafkovský "načapoval" efektnú prihrávku, po ktorej si trenčiansky útočník pripísal prvý reprezentačný gól, keď v 1. tretine otvoril skóre. Jeho zásah sa napokon ukázal ako víťazný.poznamenal Slafkovský.