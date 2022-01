Tatar nebodoval pri prehre New Jersey, Halák po pauze už na striedačke

New York 28. januára (TASR) - Hokejisti New Jersey Devils v zostave so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom prehrali v dueli zámorskej NHL na ľade Tampy Bay 2:3. V domácom drese pre zranenie stále chýbal obranca Erik Černák. Brankára Jaroslava Haláka aktivoval Vancouver z covidovej listiny, triumf svojho tímu vo Winnipegu 5:1 sledoval zo striedačky.



Do kanadského bodovania sa nezapísal ani obranca New Yorku Islanders Zdeno Chára, ktorý si pri domácej prehre s Los Angeles 2:3 pripísal na konto jeden mínusový bod. Na ľade strávil viac ako 18 minút, mal jednu strelu a tri "hity". Zápas na ľade Islanders bol pre kanadského obrancu Los Angeles Drewa Doughtyho 1000. v základnej časti NHL. "Nemyslel som dnes na nič iné než na víťazstvo. Nechcel som, aby ma rozptýlil môj zápasový míľnik. Som rád, že budem mať na jubilejný zápas skvelé spomienky. Nemohol dopadnúť lepšie," povedal Doughty, ktorý k víťazstvu 3:2 prispel asistenciou. Gólovo sa na ňom podieľala aj dvojka draftu 2020 Quinton Byfield, ktorý vo svojom 10. zápase dosiahol prvý gól v NHL.



Po dvoch dueloch vyšiel bodovo naprázdno útočník Calgary Adam Ružička, ktorého tím podľahol St. Louis na jeho ľade 1:5. Slovenský center mal dva mínusové body. V 30. minúte mu nevyšla snaha dostať puk do bezpečia za vlastnou bránkou a prihral ho priamo na hokejku Brandona Saada, ktorý zvýšil na 3:1 pre Blues.



Pre Tatara bol zápas proti Lightning už siedmy po sebe, v ktorom nebodoval. Na ľade strávil 12:22 min a pripísal si jedno víťazné vhadzovanie. Po 39 zápasoch má na konte 17 bodov za 8 gólov a 9 asistencií. Pre Lightning to bolo šieste víťazstvo z uplynulých siedmich zápasov.



Brankár Jaroslav Halák figuroval v zostave Canucks prvýkrát od 19. januára. V bránke však dostal prednosť Spencer Martin, ktorý k svojmu prvému víťazstvu v NHL prispel 33 zákrokmi. Prvá hviezda zápasu bol útočník Canucks T. J. Miller, ktorý k druhému hetriku v profiligovej kariére pridal jednu asistenciu. Pre "kosatky" to bolo prvé víťazstvo po troch prehrách, Jets nezvíťazili už v šiestich stretnutiach po sebe.



Vo štvrtkových zápasoch zaujal efektným gólom útočník Anaheimu Trevor Zegras pri výhre v Montreale 5:4. V 22. minúte zvýšil na 4:1 po tom, čo si dal puk na hokejku za bránkou Canadiens a zaznamenal gól známy ako "Michigan".



Hráči Floridy Panthers potvrdili pozíciu najlepšieho tímu Východnej konferencie. Na domácom ľade zdolali Vegas Golden Knights 4:1. Bilanciu 1+1 mal fínsky útočník Alexander Barkov, pre ktorého to bol 200. gól a 500. bod v NHL. "Panteri" vyrovnali rekord Detroitu zo sezóny 2011/2012, keď zvíťazili v 22 z úvodných 25 domácich zápasov v sezóne.



Hokejisti nováčika NHL Seattle Kraken zastavili víťaznú sériu Pittsburghu na čísle šesť. Na jeho ľade zvíťazili 2:1 po predĺžení. V 62. minúte o tom rozhodol obranca Adam Larsson, ktorý sa stal prvým strelcom víťazného gólu v predĺžení v histórii klubu.



NHL - sumáre:



Columbus Blue Jackets - New York Rangers 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)

Góly: 6. Nyquist (Laine, Jenner), 8. Jenner (Werenski, Bjorkstrand, 27. Kuraly (Domi, Werenski), 33. Jenner (Laine), 58. Kuraly (Werenski) - 2. Panarin (Fox, Lindgren), 5. Goodrow (Schneider, Panarin), 48. Zibanejad (Panarin, Schneider). Brankári: Korpisalo - Georgijev, strely na bránku: 19:36, 14.878 divákov.



Florida Panthers - Vegas Golden Knights 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Góly: 20. Barkov (Lundell), 22. Benett, 60. Marchment, 60. Benett (Huberdeau, Barkov) - 8. Whitecloud (Jänmark, Theodore). Brankári: Knight - Lehner, strely na bránku: 32:25, 15.400 divákov



Montreal Canadiens - Anaheim Ducks 4:5 (0:3, 2:2, 2:0)

Góly: 22. Evans (Pitlick, Anderson), 30. Lehkonen (Hoffman, Toffoli), 42. Evans (Pitlick), 55. Dauphin (tr. strieľanie) - 9. Carrick (Steel, Robinson), 16. Fowler (Terry, Shattenkirk), 18. Terry (Fowler, Shattenkirk), 22. Zegras (Silfverberg, Benoit), 45. Zegras (Terry, Drysdale). Brankári: Primeau (21. Montembeault) - Stolarz, strely na bránku: 40:24.



New York Islanders - Los Angeles Kings 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Góly: 58. Barzal (Nelson, Bailey), 60. Cizikas (Martin, Clutterbuck) - 18. Byfield (Athanasiou, Brown), 40. Athanasiou (Brown, Doughty), 60. Kempe (Kopitar, Moore). Brankári: Varlamov - Petersen, strely na bránku: 25:30, 17.255 divákov



Ottawa Senators - Carolina Hurricanes 2:3 pp a sn (0:0, 1:1, 1:1)

Góly: 25. Paul, 45. Formenton (Mete, Gaudette) - 23. Stepan (Skjei, Kotkaniemi), 37. Niederreiter (Slavin, Trocheck), roz. sam. nájazd Svečnikov. Brankári: Murray - Andersen, strely na bránku: 39:29.



Pittsburgh Penguins - Seattle Kraken 1:2 pp (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1)

Góly: 49. Malkin (Legang, Rust) - 57. McCann (Dunn, Johhansson), 62. Larsson (Wennberg, Järnkrok), brankári: Jarry - Grubauer, strely na bránku: 24:29, 18.228 divákov.



Tampa Bay Lightning - New Jersey Devils 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Góly: 22. Killorn (Hedman, Stamkos), 35. Joseph, 52. Cirelli (Point, Palát) - 5. Severson (Bratt), 51. Hughes (Bratt, Severson), brankári: Vasilevskij - Gillies, strely na bránku: 35:33, 19.092 divákov.



St. Louis Blues - Calgary Flames 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Góly: 7. Saad (Schenn, Krug), 14. Schenn (Mikkola), 30. Saad, 45. Kyrou (Thomas, Schandella), 59. O´Reilly (Saad, Tarasenko) - 11. Backlund (Mangiapane). Brankári: Husso - Markström, strely na bránku: 28:29, 18.096 divákov.



Winnipeg Jets - Vancouver Canucks 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

Góly: 16. Copp (Wheeler, Dubois) - 14. Miller (Boeser, Petterson), 26. Miller (Boeser, Schenn), 33. Miller (Ekman-Larsson, Schenn), 42. Boeser (Miller, Hughes), 55. Pettersson (Myers, Hunt). Brankári: Hellebuyck - Martin, strely na bránku: 34:33, 250 divákov.



Edmonton Oilers - Nashville Predators 3:2 pp a sn (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 20. McDavid (Nugent-Hopkins, Nurse), 35. Bouchard (Shore, Ryan), rozh. sam. nájazd McDavid - 6. Forsberg (Carrier, Granlund), 29. Duchene (Forsberg, Benning). Brankári: Koskinen - Saros, strely na bránku: 46:30.



Slováci v akcii:



Tomáš Tatar (New Jersey) 12:22 0 0 0 0 0 0

Zdeno Chára (NY Islanders) 18:14 0 0 0 -1 1 0

Adam Ružička (Calgary) 9:45 0 0 0 -2 1 2



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/