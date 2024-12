Tatar nebodoval pri víťazstve Devils, Tuch a Marner s hetrikmi

NHL - výsledky:



Buffalo - Chicago 6:2, Columbus - Boston 6:2, Detroit - Toronto 2:5, New Jersey - Carolina 4:2, Dallas - Minnesota 2:3 pp, St. Louis - Nashville 7:4, Utah - Colorado 1:4, San Jose - Vegas 3:2 po 2. tretine



New York 28. decembra (TASR) - Hokejisti New Jersey v zostave s Tomášom Tatarom zvíťazili v nočnom zápase NHL nad Carolinou 4:2. Tretím víťazstvom v sérii zvýšili náskok na prvom mieste Východnej konferencie. Slovenský útočník nastúpil vo štvrtej formácii, na ľade strávil vyše deväť minút a nebodoval v ôsmom zápase za sebou.Pre "diablov" to bolo tretie víťazstvo v rade a šieste z uplynulých siedmich zápasov. Carolina prehrala na ľade súpera siedmy zápas z predošlých ôsmich.Hráči Columbusu zdolali Boston presvedčivo 6:2 a dosiahli tretie víťazstvo z uplynulých štyroch zápasov. Štyrmi bodmi za asistencie sa na ňom podieľal obranca Zach Werenski.Hokejisti Buffala zvíťazili v súboji najslabších tímov konferencií nad Chicagom 6:2 a nadviazali na víťazstvo na ľade NY Islanders 7:1, ktorým ukončili 13-zápasovú sériu prehier. Na presvedčivom triumfe sa hetrikom podieľal americký útočník slovenského pôvodu Alex Tuch. Sabres dosiahli druhé víťazstvo za sebou prvýkrát po vyše mesiaci. Blackhawks prehrali tretí zápas v sérii.Hetrik videli aj diváci v Detroite, ktorý doma podľahol Torontu 2:5. Útočník hostí Mitch Marner strelil v predošlých 13 zápasoch iba jeden gól, no tentoraz sa prezentoval tromi presnými zásahmi. Red Wings prehrali štvrtý zápas v rade, Maple Leafs zvíťazili po dvoch prehrách a naďalej platí, že v prebiehajúcej sezóne neboli tri zápasy po sebe bez bodového zisku.Hráči Minnesoty nastúpili na ľade Dallasu bez produktívneho útočníka Kirilla Kaprizova, ktorého vyradilo zranenie. Triumfom 3:2 po predĺžení vrátili súperovi prehru 1:2 z prvého vzájomného zápasu v sezóne. Domáci viedli po dvoch tretinách 2:0, no obranca Brock Faber dokonal v predĺžení obrat Wild. Dallas prehral tretí domáci zápas za sebou.Obranca Cam Fowler sa zaskvel štyrmi bodmi za gól a tri asistencie, ktorými prispel k víťazstvu St. Louis nad Nashvillom 7:4. Blues dosiahli druhé víťazstvo v rade, "predátori" nebodovali prvýkrát po štyroch zápasoch.Hokejisti Colorada triumfovali na ľade Utahu 4:1 aj zásluhou prvého hetriku Artturiho Lehkonena a troch asistencií Nathana MacKinnona, ktorý si upevnil pozíciu najproduktívnejšieho hráča súťaže. Utah prehral tretí duel v rade, pričom na domácom ľade neuspel v ôsmom zápase z uplynulých deviatich. Hráči Colorada zvíťazili vo štvrtom zápase v sérii.