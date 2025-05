Tatar nebude reprezentovať Slovensko na šampionáte

New York 1. mája (TASR) - Tomáš Tatar nebude reprezentovať Slovensko na hokejových MS 2025 vo Švédsku a Dánsku. Útočník New Jersey Devils sa tak rozhodol z rodinných dôvodov, informovala vo štvrtok zámorská novinárka Amanda Steinová na sociálnej sieti.



„Tomáš Tatar sa so Slovenskom nezúčastní na majstrovstvách sveta. Hovorí, že z rodinných dôvodov musí chvíľu zostať v New Jersey,“ napísala Steinová na sociálnej sieti X. Klubová sezóna sa mu skončila v noci na stredu, keď Devils prehrali na ľade Caroliny v piatom štvrťfinále Východnej konferencie play off NHL a v sérii podľahli 1:4 na zápasy.



Tridsaťštyriročný Tatar odohral v tomto ročníku za New Jersey 74 duelov v základnej časti NHL a nazbieral v nich 17 bodov (7+10), v play off pridal štyri stretnutia bez bodového zisku. Po sezóne sa mu s „diablami“ skočila zmluva. Na svetových šampionátoch štartoval doteraz sedemkrát.